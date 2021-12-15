https://news.day.az/tourism/1416147.html Махачкалу и Баку свяжет прямое авиасообщение
Махачкалу и Баку свяжет прямое авиасообщение
С 1 января 2022 года авиакомпания S7 Airlines открывает рейсы из аэропорта Махачкалы в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу аэропорта Махачкалы, вылеты запланированы по субботам на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 пассажиров.
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