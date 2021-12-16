"Омикрон" ударил по туризму Китая

Практика полного закрытия для "внешнего" туризма не помогла Китаю не допустить штамм "омикрон" в страну - первый случай зафиксирован в городе Тяньцзинь на севере страны. Как сообщают китайские СМИ, "омикрон" был зафиксирован у "путешественника, прибывшего в город из-за границы 9 декабря", в настоящее время пациент находится в госпитале в изоляции, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Также Китай борется со вспышкой коронавируса в трех городах провинции Чжэцзян - Нинбо, Шаосин и Ханчжоу, где 50 000 человек помещены в карантин. Туризм уже пал жертвой этой борьбы. По крайней мере, в провинции Чжэцзян уже приостанавливают бизнес-операции, сокращают рейсы и отменяют мероприятия.

При этом цифры пока относительно невелики: во вторник информационное агентство Синьхуа сообщило о дополнительных 37 подтвержденных случаях местной передачи COVID-19 в городе Шаосин в провинции Чжэцзян, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в городе достигло 144. Органы здравоохранения также сообщили, что некоторые из новых случаев связаны с предыдущим "широко известным" штаммом дельта, "суб-ветвью AY.4".

"Вспышки в десятках китайских городов в этом году остались меньше, чем во многих заграничных, но местным властям было приказано обеспечить выявление и локализацию инфекций как можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшее распространение, вызывая ограничения, которые иногда приводили к сбою в поездках и туризме", - добавляют при этом китайские СМИ. Вылеты в провинцию приостановлены, в частности, в Пекин разрешен только один рейс из города Ханчжоу. При этом власти провинции Чжэцзян уже приказали туристическим агентствам приостановить организацию туристических поездок, связывающих провинцию и другие районы. В городах приказано закрыть развлекательные заведения, такие как бары, шахматные и карточные залы.