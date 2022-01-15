Транзитный полет - на что нужно обратить внимание?

Один из самых важных моментов при путешествии за границу - иметь прямой рейс, потому что полет транзитом занимает больше времени и стоит дороже, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

В частности, если будут транзитные рейсы из таких стран, как Канада, Америка, Великобритания, Германия, в голове начинают формироваться сотни вопросов о нюансах прохождения через контрольные службы в аэропорту. Потому что, даже если вы путешествуете транзитом из другой страны только через аэропорт, вам МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА.

Что такое транзитный рейс?

Транзитный рейс означает, что нет прямого рейса в конечный пункт назначения, другими словами, после посадки в первый самолет вы взлетаете, приземляетесь в другом аэропорту и садитесь в другой самолет из этого аэропорта, чтобы добраться до конечного пункта назначения.

Например, азербайджанцы обычно едут в Индию из Дубая. В качестве альтернативы, человек, путешествующий из Гянджи в Индию, может сначала прилететь в аэропорт Баку внутренним рейсом, а оттуда через Дубай в Индию. Этот процесс называется транзитным полетом. Иногда он сопряжен с массой разных проблем. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать этих проблем.

Нужна ли виза в транзитной стране?

Это самый важный момент. Например, если у вас нет транзитной визы в Канаду, то по прибытии в аэропорт в день вылета вас вернут обратно. То есть, даже если у вас есть билет на самолет, вы не сможете на него сесть - Канада требует транзитную визу даже, если вы не въезжаете в страну. Итак, первое, на что следует обратить внимание, - требуется ли транзитной стране виза.

А если транзитная авиакомпания является авиакомпанией, с которой вы совершили и первый полет в пути?

Это уже другое дело. Допустим, вы вылетели из Баку в Стамбул на самолете Turkish Airlines, а оттуда отправились в Японию рейсом Emirates. Вы хотите сдать свой багаж в Баку с тем, чтобы забрать его уже в Токио. Но, по сути, считайте, что вы купили 2 билета у 2 разных компаний. В данном случае возникает вопрос, есть ли соглашение о сотрудничестве между THY и Emirates, и входят ли они оба, например, в Star Alliance. В этот союз входит более 40 авиакомпаний, и он был создан для налаживания партнерских отношений. Что делать, если вы не хотите возиться с багажом в транзитной стране?

Хотя между Turkish Airlines и Emirates нет соглашений о сотрудничестве, есть соглашения о багаже. В этом случае у вас не будет проблем с багажом. Но обязательно нужно проверить этот момент при покупке билета на самолет. Если нет подобных договоров, то после высадки из самолета в стране транзита вы должны будете задокументировать въезд в страну, забрать свой багаж и передать его компании, которой будете лететь дальше (конечно, если у вас нет проблем с визой).

Наиболее важным моментом здесь опять же - нужна ли вам виза, если вы собираетесь оформить въезд в страну?

Если требуется транзитная виза, вы не можете въехать в страну, чтобы забрать свой багаж и проследовать на следующий рейс. Поэтому у вас должна быть виза, либо договор о сотрудничестве между двумя разными авиакомпаниями, либо договоры о багаже. В противном случае ваш багаж "повиснет в воздухе".

На что обратить внимание в транзитных рейсах?