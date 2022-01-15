Транзитный полет - на что нужно обратить внимание?
Один из самых важных моментов при путешествии за границу - иметь прямой рейс, потому что полет транзитом занимает больше времени и стоит дороже, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.
В частности, если будут транзитные рейсы из таких стран, как Канада, Америка, Великобритания, Германия, в голове начинают формироваться сотни вопросов о нюансах прохождения через контрольные службы в аэропорту. Потому что, даже если вы путешествуете транзитом из другой страны только через аэропорт, вам МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА.
Что такое транзитный рейс?
Транзитный рейс означает, что нет прямого рейса в конечный пункт назначения, другими словами, после посадки в первый самолет вы взлетаете, приземляетесь в другом аэропорту и садитесь в другой самолет из этого аэропорта, чтобы добраться до конечного пункта назначения.
Например, азербайджанцы обычно едут в Индию из Дубая. В качестве альтернативы, человек, путешествующий из Гянджи в Индию, может сначала прилететь в аэропорт Баку внутренним рейсом, а оттуда через Дубай в Индию. Этот процесс называется транзитным полетом. Иногда он сопряжен с массой разных проблем. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать этих проблем.
Нужна ли виза в транзитной стране?
Это самый важный момент. Например, если у вас нет транзитной визы в Канаду, то по прибытии в аэропорт в день вылета вас вернут обратно. То есть, даже если у вас есть билет на самолет, вы не сможете на него сесть - Канада требует транзитную визу даже, если вы не въезжаете в страну. Итак, первое, на что следует обратить внимание, - требуется ли транзитной стране виза.
А если транзитная авиакомпания является авиакомпанией, с которой вы совершили и первый полет в пути?
Это уже другое дело. Допустим, вы вылетели из Баку в Стамбул на самолете Turkish Airlines, а оттуда отправились в Японию рейсом Emirates. Вы хотите сдать свой багаж в Баку с тем, чтобы забрать его уже в Токио. Но, по сути, считайте, что вы купили 2 билета у 2 разных компаний. В данном случае возникает вопрос, есть ли соглашение о сотрудничестве между THY и Emirates, и входят ли они оба, например, в Star Alliance. В этот союз входит более 40 авиакомпаний, и он был создан для налаживания партнерских отношений. Что делать, если вы не хотите возиться с багажом в транзитной стране?
Хотя между Turkish Airlines и Emirates нет соглашений о сотрудничестве, есть соглашения о багаже. В этом случае у вас не будет проблем с багажом. Но обязательно нужно проверить этот момент при покупке билета на самолет. Если нет подобных договоров, то после высадки из самолета в стране транзита вы должны будете задокументировать въезд в страну, забрать свой багаж и передать его компании, которой будете лететь дальше (конечно, если у вас нет проблем с визой).
Наиболее важным моментом здесь опять же - нужна ли вам виза, если вы собираетесь оформить въезд в страну?
Если требуется транзитная виза, вы не можете въехать в страну, чтобы забрать свой багаж и проследовать на следующий рейс. Поэтому у вас должна быть виза, либо договор о сотрудничестве между двумя разными авиакомпаниями, либо договоры о багаже. В противном случае ваш багаж "повиснет в воздухе".
На что обратить внимание в транзитных рейсах?
- Узнайте, требуется ли ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА для страны, в которой аэропорт, который вы будете использовать в качестве транзитного (например, Монреаль-Канада).
- Всегда проверяйте последнюю информацию от Министерства иностранных дел, объясняющую процесс получения визы.
- Проверьте, есть ли у авиакомпании в первом пункте посадки членство в союзе или соглашение о багаже с авиакомпанией, на которую вы садитесь из страны транзита (это вам не понадобится только, если оба ваши рейсы выполняются одной и той же компанией).
- Выясните разницу во времени в пункте пересадки. Если билет, который вы получили от трансферной компании, совершенно другой, и вы имеете всего 1 час на пересадку на следующий самолет, а самолет поздно вылетел из первого пункта и поздно приземлился в пункте пересадки, вы можете пропустить следующий рейс. Поскольку есть 2 независимых компании или билеты, компания, которой вы летели первой, не должна оплачивать ваши убытки в это время. Но если они покупают один билет на оба рейса, ответственность ложится на именно на эту компанию.
- Если вы приезжаете в Азербайджан из-за границы (например, из Дубая в Баку) и едете в любой другой город страны, например, в Гянджу: если вы делаете покупки в Duty Free (алкоголь, духи и т.д.), если вы собираетесь выйти в Баку, скажем, покурить, и снова зайти в аэропорт, чтобы лететь в Гянджу, вы должны иметь при себе чек или другие документы, выданные при покупке.
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В какие страны требуется транзитная виза?
Такие страны, как Венгрия, Германия (если на эти две страны вы не взяли Шенгенскую визу), Великобритания, США и Канада, требуют визы. Хотя порой можно обойтись без проблем даже без визы, но нужно заранее уточнять обстановку на текущий момент. Такие страны, как Испания, Италия и Франция, а также Саудовская Аравия не требуют транзитной визы для транзита до 12 часов. В таких странах, как Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Катар и Бахрейн для соединяющих рейсов транзитная виза не требуется.
При наличии шенгенской визы в Чехию, Швейцарию, Грецию транзитная виза не требуется, но действительна для транзита до 12 часов.
Канадская транзитная виза выдается бесплатно, и если у вас есть канадская виза, вам не нужна транзитная виза.
Какие документы нужны для подачи заявления на получение транзитной визы?
- Анкета на транзитную визу должна быть заполнена и подписана заявителем
- Авиабилеты
- При необходимости виза страны назначения
- Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев
- 2 биометрические фотографии
- Медицинское страхование путешествий
- Заявление на получение транзитной визы
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P.S. Правда, оформление документов может занять много времени, но постарайтесь хорошо спланировать путешествие относительно стран, в которые собираетесь лететь.
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