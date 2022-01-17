Единственный пассажир восьмичасового авиарейса

Мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса", - рассказал мужчина в Tik-Tok.

Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.

Напомним, что авиакомпании Европы вынуждены совершать такого рода "пустые" рейсы из-за массового возврата авиабилетов в связи с распространением "омикрона".