"Омикрон" окрасил всю карту Европы в темно-красный цвет

Власти Европы вновь выставили санитарные кордоны из-за распространяющегося по континенту ужасающими темпами омикрон-штамма. Так, в популярных у туристов европейских регионах за последнюю неделю зафиксированы семизначные числа больных новым вариантом коронавируса. На этом фоне непривитые и неболевшие европейские туристы будут по-прежнему подчиняться строгим правилам въезда при поездках в соседние страны по блоку, заявило правительство ЕС, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Обновлённая карта основана на частоте регистрации случаев коронавирусной инфекции за 14 дней, частоте охвата вакцинацией и тестировании. Совет Евросоюза в своей последней рекомендации предложил принимать меры по борьбе с COVID-19 с учётом статуса туриста, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где ковид циркулирует на очень высоком уровне, говорилось в сообщении Совета. Персональный подход существенно бы упростил применимые правила и обеспечил бы дополнительную ясность и предсказуемость для путешественников.

Карта регионов Евросоюза

"Основываясь на этой карте, государства-члены должны принять меры в отношении поездок в тёмно-красные районы и обратно, где коронавирус циркулирует в очень высоких количествах. В частности, они должны препятствовать всем "несущественным" поездкам и требовать от туристов, прибывающих из этих районов, у которых нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, пройти тест до отъезда и соблюсти карантинные обязательства по прибытии", - говорилось в заявлении Совета.

Поскольку число случаев заражения ковидом достигает критических значений, было подчёркнуто, что к путешественникам из стран, включенных в темно-красный список, т.е. регионы повышенного риска по заражению коронавирусом, должны применяться более строгие правила, особенно для тех из них, кто не может соблюдать основные правила въезда COVID-19.

Последнее обновление карт Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) показало, что все государства-члены, за исключением некоторых регионов Польши и Румынии, в настоящее время входят в опасный тёмно-красный список. Такая классификация была произведена с тех пор, как с начала января они зарегистрировали увеличение числа случаев заражения.

Условия поездок

Поэтому, в соответствии с рекомендацией Совета, непривитые и неболевшие путешественники из всех стран Европейского блока должны соблюдать правила предварительного тестирования и карантина при въезде в другие регионы внутри блока. Дороги внутри Евросоюза открыты для вакцинированных или выздоровевших от COVID-19 туристов - они могут путешествовать по территории ЕС в соответствии с упрощёнными ограничениями при условии, что их сертификаты соответствуют правилам действительности страны назначения.

Европа: "Омикронный кошмар" в цифрах

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрывной рост числа больных коронавирусом зафиксирован во Франции, Италии, Испании, Германии и Нидерландах. Так, за последние семь дней во Франции было зарегистрировано 2.473.371 новый случай заболевания. За тот же период Италия сообщила о 1.164.170 новых случаях, Испания - о 642.739 новых больных, Германия - о 918.545 случаях, а Нидерланды сообщили о 386.521 случае. Covid-19 унёс жизни более 5.67 миллионов человек с момента его первого появления в конце 2019 года, а число случаев заболевания достигло рекордного уровня из-за нового варианта "Омикрон".

Поскольку большинство стран в настоящее время сильно затронуты "омикроном", ожидается, что поездки в пределах ЕС станут еще более трудными для туристов, у которых истекает срок действия прививочных сертификатов. Большинство государств - членов уже объявили, что они сократят срок действия санитарных пропусков. Над туризмом снова сгущаются тучи