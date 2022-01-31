Самые загадочные достопримечательности Земли

Почему Мамонтову пещеру не могут исследовать до конца? Как образуются сеноты? И почему дайверам запрещено погружаться в Сюри-и-Кальтер? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с ведущим Сергеем Доля на РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Мамонтова пещера О Марианской впадине, Антарктиде и джунглях Новой Гвинеи человечеству известно не больше, чем о далеких Марсе и Луне. Удивительно, но даже некоторые популярные туристические достопримечательности остаются загадками для ученых. Взять хотя бы Мамонтову пещеру в США. Ежегодно ее посещают более полумиллиона человек. Но ни один из них не проходил все подземелье от начала до конца. Гид заповедника Джерри Брансфорд утверждает: на это ушло бы более трех месяцев. "Мамонтова пещера самая длинная на Земле. Только исследованная часть составляет 663 километра. Сколько там еще - никто не знает", - сказал экскурсовод Джерри Брансфорд.

Подземелью больше 10 миллионов лет. Но с мамонтами эту пещеру на самом деле ничего не связывает. Ее так назвали из-за гигантских размеров. Причем до XVIII века американцы даже не подозревали о реальных масштабах этого грота. "В пещере добывали селитру для производства пороха. Но после окончания англо-американской войны цены на селитру упали, и подземелье стали использовать как туристическую достопримечательность. Первый гид - африканский раб Стивен Бишоп - обнаружил первые 16 километров грота. Уже тогда было понятно, что это необычное место", - отметил экскурсовод Джерри Брансфорд. В XIX веке Мамонтову пещеру попытались превратить в санаторий для больных туберкулезом. Но после смерти одного из пациентов лечебницу закрыли. Теперь по коридорам разгуливают только туристы и ученые. Они исследуют труднодоступные шахты и наносят их на карту. Некоторые исследователи считают, что сегодня открыть что-то новое можно только в космосе и под землей.

Полуостров Юкатан Полуостров Юкатан - настоящая находка для спелеологов. Небольшой участок суши с воздуха напоминает дуршлаг. Отверстия в земле - карстовые воронки. Местные жители называют их сенотами. На языке майя означает "колодцы". Древние индейцы использовали их как источники питьевой воды. Сенот - это огромный природный колодец, наполненный водой. И это любимое место мексиканских экстремалов. Многие сеноты соединены друг с другом подводными ходами, и многие дайверы обожают туда нырять. Они считают, что подводный дайвинг, подземный, пещерный - это лучшее экстремальное развлечение в мире.

В Мексике как минимум шесть тысяч сенотов. Больше половины из них не исследованы. Ученые надеются исправить это в ближайшем будущем с помощью технологии 3D-картографии. Голубой глаз Албании Карстовые воронки образуются из-за обвала породы, коррозии или подземных источников. Последние - самые красивые. Такие водоемы часто становятся популярными достопримечательностями. В окрестностях города Саранда можно увидеть уникальные карстовые источники, которые бьют из-под земли и питают собой реку Бистрица, которая, в свою очередь, обеспечивает работу местной гидроэлектростанции. Из-за оттенка воды и круглой формы озера эта природная достопримечательность получила название Сюри-и-Кальтер, что в переводе с албанского означает "голубой глаз".

25 лет назад Сюри-и-Кальтер присвоили статус памятника природы. В Албании его называют одним из самых малоизученных и уникальных мест на планете. Сюри-и-Кальтер - это целая загадка, даже не одна, а две загадки. Во-первых, ученые до сих пор не могут определить точную глубину этого водоема. Дело в том, что вода из-под земли бьет с таким напором - где-то шесть кубических метров в секунду - что сносит и водолазов, и их оборудование, которое они пытаются опустить на дно. Особенности Сюри-и-Кальтер Туристам нырять в Сюри-и-Кальтер запрещено. Но для украинского дайвера Олега Климчука сделали исключение. "Глубже 50-55 метров мы не пошли, потому что были на воздухе, и так уже было немного криминально", - отметил дайвер Олег Климчук.

Туристы проводят собственные эксперименты: в центр источника бросают камень, и через несколько секунд он снова появляется на поверхности водоема. И это не единственная особенность Сюри-и-Кальтер. Во-вторых, температура воды в водоеме не меняется круглый год, она все время 13 градусов Цельсия, это тоже очень необычно. Но ученые утверждают: загадки Сюри-и-Кальтер - это маркетинговый ход для привлечения туристов. Бирюзовая вода - характерная особенность всех карстовых источников такого типа. Причина яркого цвета в высокой концентрации гидрокарбонатного иона. Постоянная температура озера - тоже не чудо.