Бали смягчил ограничения для туристов

Власти Индонезии смягчили ограничения для иностранных туристов, сократив срок обязательного карантина по прибытии с семи до пяти дней. Об этом сообщает CNN Indonesia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявил координатор мер контроля распространения коронавирусной инфекции по Яве и Бали Лухут Бинсар, новые правила касаются полностью привитых путешественников. Уточняется, что срок изоляции сокращается в связи с тем, что инкубационный период штамма омикрон составляет около трех дней - именно этот вариант коронавируса преобладает в странах, откуда прилетают в Индонезию туристы.

По словам Бинсара, послабление распространяется в том числе на популярный у путешественников остров Бали - с февраля на курорте начинается новая фаза восстановления международного туризма.