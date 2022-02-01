Врачи назвали самые необходимые в чемодане вещи во время путешествий

Британские врачи назвали туристам самые необходимые во время поездок вещи в чемодане. Об этом сообщает Huffington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам нейроофтальмолога Брэдли Каца (Bradley Katz), он всегда берет с собой в путешествия шейную подушку, поскольку она помогает предотвращать возможную боль в области головы и шеи, а также позволяет "всегда выглядеть свежим после сна".

Также отдыхающим посоветовали брать с собой в дорогу обезболивающие средства. "Вы никогда не можете предсказать, когда появится головная боль, мигрень или любая незначительная травма. А найти обычные лекарства, отпускаемые без рецепта, особенно во время поездок за границу, может быть сложнее, чем кажется", - заявила хирург Жаклин Томсик (Jaclyn Tomsic).

Кроме того, ортопед Эшли Ли (Ashley Lee) отметила, что всегда следит за тем, чтобы в поездках у нее была с собой пара компрессионных носков. "Это помогает предотвратить любые отеки ног, которые могут возникнуть во время долгих часов бездействия в путешествии и с небольшим пространством для ног, например, в самолете", - пояснила она.

Из необходимых вещей в поездах специалисты также выделили маску для сна, свежие фрукты для перекуса, бутылку с водой и зубную щетку с пастой.