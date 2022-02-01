Сегодня, 1 февраля, Таиланд полностью открывает свои границы для всех туристов мира. Подробности о новых правилах въезда в Таиланд по "обновлённой" системе Test & Go представили тайские власти, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Напомним, эту схему "допуска" туристов страна должна запустить с 1 февраля. Главное ее принципиальное отличие от предыдущих версий - допуск получат все туристы, из всех стран без ограничений. Ранее, напомним, в список входили 63 страны.

При этом туристов предупредили о следующем:

Для участия в схеме путешественникам придется сдать целых три ПЦР-теста. Первый тест необходимо пройти за 72 часа до отъезда из страны проживания, а второй и третий - по прибытии и еще раз на 5-й день.

Все путешественники должны зарегистрироваться для получения Thai Pass, для чего требуется подтверждение оплаченного бронирования в отелях AQ или SHA Extra+ на 1 и 5 дни, включая предоплаченные ПЦР-тесты в оба дня.

Кандидаты также должны загрузить подтверждение полной вакцинации приемлемой вакциной не менее чем за 14 дней до въезда (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik, Covaxin).

Также требуется медицинская страховка на сумму не менее 50 000 долларов США.

Туристы, выздоровевшие от COVID-19, могут въехать при наличии справки о выздоровлении и подтверждения одной дозы вакцины против COVID-19.

При этом "вакцинный ценз" сохранён: ни Test & Go, ни программа Песочница не будут открыты для непривитых путешественников или тех, кто привит непризнанными вакцинами. Этим туристам придётся отсидеть своё в карантине будут провести 7 дней в альтернативном карантинном учреждении.

Кстати, в дополнение к Test & Go, планируется расширить и "песочницу". На данный момент программа работает на Пхукете, Краби, Пханг Нга и Сурат Тани (Ко Самуи, Ко Пханг Нга, Ко Тао), а с завтрашнего дня будет расширена до Чонбури (Банг Ламунг, Паттайя, Сирача, Си Чанг, На Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг).

Требования к документам у обоих программ совпадают. Однако у Песочницы есть дополнительное условие, которое требует, чтобы посетители провели свои первые 7 ночей в одной и той же зоне песочницы, прежде чем отправиться в другое место в королевстве. Туристы также будут подвергнуты ПЦР-тестированию по прибытии и еще раз на 5-й или 6-й день.