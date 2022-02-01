Дания пошла на риск в разгар пятой волны пандемии

В разгар пятой волны пандемии в Европе выбрали рискованную, если не сказать странную тактику. В Дании решили снять вообще все ограничения, с сегодняшнего дня жителям разрешили ходить без масок, открыли кафе и рестораны, для въезда в страну больше не нужно сдавать тест перед вылетом, а через границу свободно пустят всех, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Смягчают меры и во Франции, там также отменяют обязательное ношение масок на улице, возобновляют массовые мероприятия, сотрудников возвращают в офисы с удаленки. При том, что заболеваемость в Старом Свете уже подобралась к отметке в полтора миллиона случаев ежедневно.

И пока Австрия единственная, где наоборот затягивают пояса. В верхней палате парламента рассмотрят закон об обязательной вакцинации. Если он получит поддержку, все жители от 18 лет должны будут сделать три прививки.