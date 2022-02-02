https://news.day.az/tourism/1432053.html Utair запускает рейсы из Москвы в Гянджу
Utair запускает рейсы из Москвы в Гянджу
С 9 февраля авиакомпания Utair запускает рейсы по маршруту Москва - Гянджа (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на mskagency.ru.
"Utair открывает новый рейс в Азербайджан. С 9 февраля запускаем новый международный маршрут - Москва - Гянджа", - говорится в материале.
Как уточняется, рейсы будут выполняться по средам с вылетом из Москвы в 6:05 и в 11:30 - из Гянджи.
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