Азербайджан является для нас очень важным и стратегическим партнером, и я возлагаю большие надежды на наше будущее совместное сотрудничество, заявил министр туризма Болгарии Христо Проданов на встрече с послом Азербайджана Гусейном Гусейновым, передает Day.Az со ссылкой на rus.bg.

Министр уточнил, что Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии, и страна остается предпочтительным местом для семейного отдыха азербайджанских туристов. "COVID кризис оказал негативное влияние, но нам нужно продолжать работать для достижения результатов", - подчеркнул он.

Со своей стороны, Гусейн Гусейнов сообщил, что главным приоритетом в его работе является укрепление контактов между двумя странами. Что касается туризма, то он считает, что это лучший способ сблизить народы, так как он дает людям возможность более подробно познакомиться с чужой культурой, обычаями и кухней. "У нас много возможностей для совместного сотрудничества, единственным препятствием на данный момент является пандемия", - заявил он и рассказал об инициативах, организованных посольством по продвижению Болгарии в Азербайджане и наоборот.

Министр Проданов и азербайджанский дипломат также обсудили темпы вакцинации в обеих странах, как и возможности проведения в будущем совместной встречи с туристическим бизнесом. Они также объединились по теме восстановления прямой авиалинии Баку-София-Баку, которая была прервана из-за коронакризиса.