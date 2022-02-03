В Дубае меняются требования въезда

С 3 февраля 2022 года власти эмирата Дубай планируют изменить требования для прибывающих гостей из ряда стран, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Срок действия отрицательного ПЦР-теста будет сокращен с 72 до 48 часов, следует из рассылки авиакомпаний Emirates и flydubai.

На сайте аэропорта Дубая пока присутствует старая информация (72 часа), возможно, она обновится позднее, добавляют в АТОР.

Остальные правила въезда не меняются. По прибытии пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование и должны самоизолироваться до получения отрицательного результата. Дети в возрасте до 12 лет от сдачи анализа освобождены.