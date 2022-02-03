https://news.day.az/tourism/1432413.html AZAL открыл продажу билетов в московские аэропорты в рамках летнего расписания
AZAL открыл продажу билетов в московские аэропорты в рамках летнего расписания
"Азербайджанские авиалинии" объявили об открытии продажи билетов в рамках летнего полетного расписания, открыл продажу авиабилетов на рейсы в московский аэропорт "Внуково".
Полеты во "Внуково" в рамках летнего расписания будут выполняться с 27 марта 2022 года. Полеты будут осуществляться на ежедневной основе. Время вылета из бакинского аэропорта дневное - 16.30 по местному времени. ⠀
Также ежедневные рейсы AZAL выполняет и в московский аэропорт "Домодедово". ⠀
Авиабилеты можно приобрести на сайте azal.az, а также во всех аккредитированных агентствах авиакомпании.
Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az.
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