"Горячий" шопинг в Дубае - что и где можно здесь купить?

Дубай - одно из самых посещаемых азербайджанцами направлений особенно в холодное время года. Хотя, справедливости ради отметим, что в Дубае, как в крупнейшем деловом и торговом центре мира, многолюдно круглый год, просто наши люди предпочитают ехать туда зимой или на Новрузовские праздники из-за более комфортной температуры воздуха там в это время года.

Кроме того, мы, как известно, очень любим шопинги, а в Дубае для этого созданы настолько широкие возможности, что покупками останется доволен даже самый капризный шопоголик.

Валютой Дубая, одного из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, является дирхам. Обозначается он как AED и по курсу стоит немного дешевле нашего азербайджанского маната. 1 дирхам = около 0,4628 маната (на начало февраля 2022 года).

Помимо дирхамов, вы можете делать покупки в долларах США или евро. Кроме того, если ваша кредитная карта открыта для международных покупок, можете бе проблем применять ее в любой торговой точке. Если же предпочитаете наличные, то обменять деньги в Дубае можно и в аэропорту, и в торговых центрах или специальных обменных пунктах.

Дубай немного отличается от Европы по времени работы магазинов. Магазины на рынке обычно закрыты с 13:00 до 16:00. Большинство магазинов открываются в 16:00 и работают до 22:00 или до полуночи. В пятницу здесь выходной день, поэтому магазины либо не работают вовсе, либо работают после 15.00-16.00. Торговые центры предоставляют свои услуги в обычное рабочее время.

Хорошо отовариться в Дубае можно практически везде, как говорится, были бы деньги. На Зимнем рынке и Рынке специй в Дейре спокойно можно поторговаться, если, конечно, имеются на то способности. Можно реально сбить цену минимум на 25-35%!

МЕСТА ДЛЯ ШОПИНГА В ДУБАЕ

Dubai Mall: Это крупнейший торговый центр в мире. Возможно, вам придется провести здесь как минимум 1-2 дня для серьезного шоппинга.

Mall of the Emirates: Это второй по величине торговый центр в городе. У него также имеется искусственный горнолыжный склон под названием SKI DUBAI.

Medinat Jumeirah: Бурдж аль-Араб - красивый рынок, расположенный прямо рядом со знаменитым отелем. Вы можете найти больше сувениров на этом небольшом рынке, который также входит в список мест для посещения в Дубае.

İbn Battuta Mall: На рынке, названном в честь знаменитого арабского путешественника, есть тематические отделения по 7 странам. Это также хорошее место для покупки сувениров.

Mercato: Этот торговый центр в итальянском стиле отличается от других торговых центров своей уникальной структурой.

Deira: Расположенный к северу от Дубайского залива район Дейра является старинным торговым центром в Дубае. Сегодня здесь торгуют оптовики, продавцы золота и пряностей.

City Center Deira: Он так один из самых старинных торговых центров Дубая.

Шестой рынок: Знаменитый рынок в Дейре, здесь можно найти необычные и экстравагантные ювелирные украшения.

Рынок пряностей: Также расположен в Дейре, и является обязательным местом для посещения туристов и для шопинга. Помимо пряностей здесь можно купить и недорогие сувениры.

Кроме перечисленного, в Дубае есть и десятки других торговых центров, рынков и базаров. Если располагаете достаточным временем, можете посетить также Textile Market, Perfume Market, Burjuman Center, Al Barsha Mall, Dubai Marina Mall и WAFI Mall.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В ДУБАЕ?

Электротовары

Говоря о покупке электроники в Дубае первое, что приходит на ум, - это смартфоны и планшеты Apple и Samsung. Отсутствие налогов в стране делает их стоимость более чем привлекательной. Тем более, если это товары легкие по весу, но "тяжелые" по цене.

Кроме того, перед вами откроется огромный выбор ноутбуков, смартфонов и планшетов, камер и т.д. и т.д. любых брендов и конфигураций, причем цены как минимум на 15-25%, а то и на все 50% ниже, чем в Азербайджане.

Электротовары можно найти в магазинах Дейры, а также в фирменных магазинах торговых центров. Но рекомендуем покупать этот вид товаров в магазинах техники, расположенных в торговом центре, так как продаваемая здесь продукция находится на гарантии и риск мошенничества отсутствует.

Золото и украшения

Мы гарантируем, что вы будете удивлены, когда увидите невероятное разнообразие ювелирных изделий, продаваемые на Золотом рынке Дубая.

Если вам нравится использовать золото или украшения, обязательно посетите этот рынок в Дейре. Здесь продаются браслеты, ожерелья, кольца, серьги, золотые слитки и украшения весом 14, 18, 22 и 24 карата. Не забывайте торговаться.

Специи

За'атар - это и оригинальная, и очень вкусная смесь специй.

Если для европейского путешественника культура пряностей имеет другое значение, то для нас, азербайджанцев, это направление шопинга может оказаться непривлекательным. Тем не менее, в Дубае есть множество продуктов, которые способны заинтересовать и наших туристов.

Первый из них - За'атар, описанный выше. Обычно в него входят орегано, ветивер, кунжут, соль и т.д., это смесь сушеных специй, которую в основном используют для добавления в гатык или посыпки между лавашами.

И, конечно же, шафран - здесь он является очень дорогим продуктом, который продают по граммам.

Хурма в шоколаде



Хурма (финики) в шоколаде - это традиционный подарок друзьям и близким из Дубая. Во-первых. Он недорого, во-вторых, с национальным колоритом. Шоколадные финики можно найти на качественных рынках, таких как Carrefour, в аэропорту или на рынке специй. Некоторые продукты продаются в роскошных мешках, что сделает подарок изысканным. Зато за тот же товар в обычных пакетиках можно смело торговаться и сбить цену. Помимо шоколадных, повсюду в городе и в аэропорту можно найти и обычные финики разных сортов и качества.

Сувениры

Сувениры - игрушечные верблюды, миниатюры здания Бурдж-Халифа, магнитики и т.д. - можно найти в магазинах района Дейра, а также в сувенирных пассажах крупных торговых центров. На них тоже можно сбивать цену на рынках.

Кашемировые шали и чарыки

Красивые и модные шали занимают первое место среди самых важных товаров, которые нужно приобрести в Дубае. Натуральные кашемировые шали из 100% шелка высокого качества, плотные и мягкие являются своего рода сувенирами, атрибутами Дубая. Цена составляет около 250 дирхамов ОАЭ. Кроме того, туристам очень нравится покупать здесь разукрашенную обувь - чарыки.

Килимы и ковры

Ковры и килимы могут не очень привлекать туристов для азербайджанцев, но европейские и американские путешественники проявляют к ним огромный интерес. Если вас интересуют эти товары, вы можете заглянуть в одни из лучших магазинов национальных персидских ковров - Lata's, Al-Jaber Gallery.

Арабский парфюм (Oudh & Bakhoor)

Арабский парофюм - отличный выбор подарка для дам из Дубая. Вы можете легко найти его по самым выгодным ценам в торговых центрах и магазинах. Тут продают широкий ассортимент мягких и струящихся ароматов, будет трудно сделать выбор.

Oudh и Bakhoor - самые популярные ароматы, традиционно используемые мужчинами и женщинами в Дубае. Очаровательные ароматы Oudh & Bakhoor часто называют "Дубайские духи", они будут еще долго напоминать вам о чудесном путешествии в эмират.

Кальян

Дубай славится своими Шиша-барами и кальянными. Если вы любите кальян, то выберете что-либо из лучших коллекций кальянов в Дуба. Вы можете встретить их под именем Mu-achelini. Му-асель - табачный сироп, состоящий из растительного глицерина и бахмеза, используется для получения ароматного дыма в кальянах.

Dubai Shopping Fest (DFS)

Люди со всего мира стекаются в Дубай на мероприятие, известное на английском языке как Dubai Shopping Fest или сокращенно DFS. Всемирно известный фестиваль шоппинга в Дубае обычно проводится в январе каждого года, и цены на большинство товаров тогда падают на 70-80%. Если ваша поездку в Дубай попадает на эти даты, то вкус шопинга там будет особенно сладким.

Приятных путешествий и хорошего шопинга!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az