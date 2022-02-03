"Горячий" шопинг в Дубае - что и где можно здесь купить?
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Дубай - одно из самых посещаемых азербайджанцами направлений особенно в холодное время года. Хотя, справедливости ради отметим, что в Дубае, как в крупнейшем деловом и торговом центре мира, многолюдно круглый год, просто наши люди предпочитают ехать туда зимой или на Новрузовские праздники из-за более комфортной температуры воздуха там в это время года.

Кроме того, мы, как известно, очень любим шопинги, а в Дубае для этого созданы настолько широкие возможности, что покупками останется доволен даже самый капризный шопоголик.

Валютой Дубая, одного из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, является дирхам. Обозначается он как AED и по курсу стоит немного дешевле нашего азербайджанского маната. 1 дирхам = около 0,4628 маната (на начало февраля 2022 года).

Помимо дирхамов, вы можете делать покупки в долларах США или евро. Кроме того, если ваша кредитная карта открыта для международных покупок, можете бе проблем применять ее в любой торговой точке. Если же предпочитаете наличные, то обменять деньги в Дубае можно и в аэропорту, и в торговых центрах или специальных обменных пунктах.

Дубай немного отличается от Европы по времени работы магазинов. Магазины на рынке обычно закрыты с 13:00 до 16:00. Большинство магазинов открываются в 16:00 и работают до 22:00 или до полуночи. В пятницу здесь выходной день, поэтому магазины либо не работают вовсе, либо работают после 15.00-16.00. Торговые центры предоставляют свои услуги в обычное рабочее время.

Хорошо отовариться в Дубае можно практически везде, как говорится, были бы деньги. На Зимнем рынке и Рынке специй в Дейре спокойно можно поторговаться, если, конечно, имеются на то способности. Можно реально сбить цену минимум на 25-35%!

МЕСТА ДЛЯ ШОПИНГА В ДУБАЕ

Dubai Mall: Это крупнейший торговый центр в мире. Возможно, вам придется провести здесь как минимум 1-2 дня для серьезного шоппинга.

Mall of the Emirates: Это второй по величине торговый центр в городе. У него также имеется искусственный горнолыжный склон под названием SKI DUBAI.

Medinat Jumeirah: Бурдж аль-Араб - красивый рынок, расположенный прямо рядом со знаменитым отелем. Вы можете найти больше сувениров на этом небольшом рынке, который также входит в список мест для посещения в Дубае.

İbn Battuta Mall: На рынке, названном в честь знаменитого арабского путешественника, есть тематические отделения по 7 странам. Это также хорошее место для покупки сувениров.

Mercato: Этот торговый центр в итальянском стиле отличается от других торговых центров своей уникальной структурой.

Deira: Расположенный к северу от Дубайского залива район Дейра является старинным торговым центром в Дубае. Сегодня здесь торгуют оптовики, продавцы золота и пряностей.

City Center Deira: Он так один из самых старинных торговых центров Дубая.

Шестой рынок: Знаменитый рынок в Дейре, здесь можно найти необычные и экстравагантные ювелирные украшения.

Рынок пряностей: Также расположен в Дейре, и является обязательным местом для посещения туристов и для шопинга. Помимо пряностей здесь можно купить и недорогие сувениры. 

Кроме перечисленного, в Дубае есть и десятки других торговых центров, рынков и базаров. Если располагаете достаточным временем, можете посетить также Textile Market, Perfume Market, Burjuman Center, Al Barsha Mall, Dubai Marina Mall и WAFI Mall.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В ДУБАЕ?

Электротовары 

Dubai elektronik eşya alışverişi

Говоря о покупке электроники в Дубае первое, что приходит на ум, - это смартфоны и планшеты Apple и Samsung. Отсутствие налогов в стране делает их стоимость более чем привлекательной. Тем более, если это товары легкие по весу, но "тяжелые" по цене.

Кроме того, перед вами откроется огромный выбор ноутбуков, смартфонов и планшетов, камер и т.д. и т.д. любых брендов и конфигураций, причем цены как минимум на 15-25%, а то и на все 50% ниже, чем в Азербайджане.

Электротовары можно найти в магазинах Дейры, а также в фирменных магазинах торговых центров. Но рекомендуем покупать этот вид товаров в магазинах техники, расположенных в торговом центре, так как продаваемая здесь продукция находится на гарантии и риск мошенничества отсутствует.

Золото и украшения

Dubai Altıncılar Çarşısı

Мы гарантируем, что вы будете удивлены, когда увидите невероятное разнообразие ювелирных изделий, продаваемые на Золотом рынке Дубая.

Если вам нравится использовать золото или украшения, обязательно посетите этот рынок в Дейре. Здесь продаются браслеты, ожерелья, кольца, серьги, золотые слитки и украшения весом 14, 18, 22 и 24 карата. Не забывайте торговаться.

Специи

Dubai alışveriş Za'atar

За'атар - это и оригинальная, и очень вкусная смесь специй.

Если для европейского путешественника культура пряностей имеет другое значение, то для нас, азербайджанцев, это направление шопинга может оказаться непривлекательным. Тем не менее, в Дубае есть множество продуктов, которые способны заинтересовать и наших туристов.

Первый из них - За'атар, описанный выше. Обычно в него входят орегано, ветивер, кунжут, соль и т.д., это смесь сушеных специй, которую в основном используют для добавления в гатык или посыпки между лавашами.

И, конечно же, шафран - здесь он является очень дорогим продуктом, который продают по граммам.

Хурма в шоколаде
 

Dubai hurma alışverişi

Хурма (финики) в шоколаде - это традиционный подарок друзьям и близким из Дубая. Во-первых. Он недорого, во-вторых, с национальным колоритом. Шоколадные финики можно найти на качественных рынках, таких как Carrefour, в аэропорту или на рынке специй. Некоторые продукты продаются в роскошных мешках, что сделает подарок изысканным. Зато за тот же товар в обычных пакетиках можно смело торговаться и сбить цену. Помимо шоколадных, повсюду в городе и в аэропорту можно найти и обычные финики разных сортов и качества.

Сувениры

Dubai'den ne alınır

Сувениры - игрушечные верблюды, миниатюры здания Бурдж-Халифа, магнитики и т.д. - можно найти в магазинах района Дейра, а также в сувенирных пассажах крупных торговых центров. На них тоже можно сбивать цену на рынках.

Кашемировые шали и чарыки

pasmina

Красивые и модные шали занимают первое место среди самых важных товаров, которые нужно приобрести в Дубае. Натуральные кашемировые шали из 100% шелка высокого качества, плотные и мягкие являются своего рода сувенирами, атрибутами Дубая. Цена составляет около 250 дирхамов ОАЭ. Кроме того, туристам очень нравится покупать здесь разукрашенную обувь - чарыки.

Килимы и ковры

Dubai halı kilim alışverişi

Ковры и килимы могут не очень привлекать туристов для азербайджанцев, но европейские и американские путешественники проявляют к ним огромный интерес. Если вас интересуют эти товары, вы можете заглянуть в одни из лучших магазинов национальных персидских ковров - Lata's, Al-Jaber Gallery.

Арабский парфюм (Oudh & Bakhoor)

arap-parfumleri

Арабский парофюм - отличный выбор подарка для дам из Дубая. Вы можете легко найти его по самым выгодным ценам в торговых центрах и магазинах. Тут продают широкий ассортимент мягких и струящихся ароматов, будет трудно сделать выбор.

Oudh и Bakhoor - самые популярные ароматы, традиционно используемые мужчинами и женщинами в Дубае. Очаровательные ароматы Oudh & Bakhoor часто называют "Дубайские духи", они будут еще долго напоминать вам о  чудесном путешествии в эмират.

Кальян

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Дубай славится своими Шиша-барами и кальянными. Если вы любите кальян, то выберете что-либо из лучших коллекций кальянов в Дуба. Вы можете встретить их под именем Mu-achelini. Му-асель - табачный сироп, состоящий из растительного глицерина и бахмеза, используется для получения ароматного дыма в кальянах.

Dubai Shopping Fest (DFS)

Люди со всего мира стекаются в Дубай на мероприятие, известное на английском языке как Dubai Shopping Fest или сокращенно DFS. Всемирно известный фестиваль шоппинга в Дубае обычно проводится в январе каждого года, и цены на большинство товаров тогда падают на 70-80%. Если ваша поездку в Дубай попадает на эти даты, то вкус шопинга там будет особенно сладким.

Приятных путешествий и хорошего шопинга!

AviaTravel

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