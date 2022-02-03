Бали принял первый после двухлетнего перерыва международный рейс

На острове Бали в четверг, 3 февраля, приземлился первый за два года международный рейс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Нгурах-Рай, передает Day.Az.

Отмечается, что рейс совершила местная компания Garuda Indonesia из токийского аэропорта Нарита. Право на прямые международные перелеты также получили местная Batik Air и сингапурская Singapore Airlines, которые с 16 февраля начинают совершать рейсы из Сингапура на Бали.

По данным администрации по туризму провинции Бали, на борту прибывшего самолета находились лишь несколько иностранцев, получивших деловую визу, позволяющую в настоящее время прибыть в Индонезию.

С 4 февраля курорт будет открыт для всех иностранцев, сделавших обе дозы вакцины против коронавируса, вне зависимости от наличия виз.

В Индонезии карантин для прибывающих из-за рубежа, сократили до пяти суток. На Бали его можно будет провести в нескольких гостиницах или на борту круизных судов