Тунис обновил правила въезда

С 27 января вступили в силу новые правила въезда в Тунис, сообщают туроператоры. Как и ранее, попасть в страну могут только вакцинированные туристы, но для них сделаны небольшие послабления, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.ru.

С декабря для посадки на самолет в Тунис пассажирам старше 18 лет в обязательном порядке требуется сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее 48 часов до вылета. Теперь вместо ПЦР разрешается предъявить результаты теста на антиген TDR-Ag, сделанного не менее чем за сутки. Есть изменения и по прилете: тотальное тестирование заменили выборочным.

Тем, у кого тест в аэропорту покажет положительный результат, предстоит карантин. "Путешественники с положительным результатом тестирования отправляются на 5-дневную изоляцию, которая в случае проявления или сохранения симптомов может быть продлена до недели", - сообщается на сайте ANEX Tour.