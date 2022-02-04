Самые лучшие страны для туристов-вегетарианцев

Любите путешествовать, посещать новые для себя страны и города, да и возможности для этого у вас есть, но ... вы убеждённый вегетарианец и опасаетесь остаться голодным в поездке? Надо сказать, хотя таких как вы миллионы, определённые неудобства в некоторых странах могут быть. Но мы постарались упростить вам задачу и собрали страны, где вегетарианцы будут чувствовать себя комфортно, и расскажем о том, где могут возникнуть небольшие сложности.

1. Индия. Если верить статистике, то почти из одного миллиарда вегетарианцев и веганов, половина проживает в Индии. Эта страна с наименьшим показателем потребления мяса и именно сюда приезжают миллионы туристов, предпочитающих растительную пищу. А жители южноиндийских штатов Керала и Тамил Наду являются вегетарианцами на протяжении многих столетий. Есть такое мнение, что в Индии даже самый отъявленный мясоед может стать вегетарианцем, так как здесь намного легче найти веджи-кафе, чем обычное. Индийцы знают сотни способов приготовления блюд из чечевицы и картошки, тофу и зелени, риса и овощей. Бобовые супы и блины доса, сыр панир и блюда из дала будут не только очень вкусными, но и стоить копейки. Почти все индийские кафе и рестораны имеют в меню вегетарианские опции, так что, не только вегетарианцы, но и веганы в Индии найдут в них всё, что душе угодно.

2. Таиланд. Трудно поверить, но одна из самых популярных и вкусных кухонь мира на 90 процентов состоит из вегетарианских продуктов. Традиционная лапша с овощами и пикантными соусами, салаты с орехами, овощные супы и десерты из самых здоровых и полезных ингредиентов удивят не только своим вкусом, но и смешными ценами. Исключите рыбные рестораны и кафешки, а во всех остальных большая часть меню будет вам по вкусу.

3. Сингапур. Вегетарианская кухня Сингапура впитала в себя всё самое изысканное из индийской, тайской и малазийской кухонь и представляет собой не только блюда из лапши, риса, овощных салатов, но и экзотических супов на кокосовом молоке. Возможно, эти супы не подойдут веганам, но вегетарианцы от них в восторге. В Сингапуре более 500 вегетарианских магазинов и около 300 ресторанов для вегетарианцев. Ведь недаром именно в этом городе находится головной офис первой в мире сети вегетарианского фастфуда "VeganBurg".

4. Италия. Как бы странно это ни звучало, но именно Италия впереди Европы всей по количеству вегетарианцев, и оно растёт с каждым годом. Родина пиццы и пасты постепенно отказывается от мясоедения в пользу растительной пищи. Всё чаще в ресторанах слышится "Lo sono vegetarian" и заказывается пицца с овощами, лазанья без мяса, паста и ризотто с растительными гарнирами. И даже великолепные десерты стали готовить из растительных ингредиентов.

5. Израиль. Почти десять процентов девятимиллионного Израиля вегетарианцы и веганы, очень много лактовегетарианцев (то есть употребляющих молоко и молочные продукты, но не яйца), что связано с традиционной кошерной едой. Во всех израильских городах есть кафе и рестораны с вегетарианским меню, хумусом и фалафелем, овощными салатами и супами, кошерными сырами и лепёшками.

6. Греция. Вы знаете, что за пять веков до нашей эры пифагорейцы отказались от потребления мяса и за прошедшие века напридумывали сотни рецептов из овощей. И это не только всеми любимый греческий салат, но и салат хорьятики, кабачковые котлеты колокитокефкедес, шпинатный пирог спонокопита и кунжутный тахинапита. Так что, в Греции у вегетарианцев будет большой выбор.

Очень много вегетарианских магазинов и ресторанов в США и Канаде, Германии и Великобритании, Малайзии и Египте. В Бельгии даже законодательно утверждён еженедельный вегетарианский день, когда все рестораны и кафе предлагают только вегеменю с запеканками витлуф, крокетами, пюре стумп и печеньями спекулос. Кроме этих популярных у туристов стран, вегетарианство очень распространено и в не очень избалованных туристами Эфиопии, Ямайке, Непале, Ливане.

Но не во всех любимых туристами странах всё так хорошо с вегетарианской кухней. Не так уж легко будет найти вегересторан в Испании или Мексике, на Кубе или в Грузии. Ведь даже в России это довольно сложно, исключая Москву и Санкт-Петербург, а что уж говорить о Казахстане, Узбекистане или других среднеазиатских странах.

P.S. Думаем, что путешествующие вегетарианцы знают о мобильном приложении Happy Cow, где они могут найти ближайший к ним вегетарианский ресторан в сотне стран мира.

Приятного аппетита и приятных путешествий!

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