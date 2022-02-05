https://news.day.az/tourism/1433030.html Попугай украл камеру у туристов и снял свой побег - ВИДЕО
Попугай украл камеру у туристов и снял свой побег - ВИДЕО
Сейчас кадры с высоты нескольких десятков метров над самыми живописными долинами Новой Зеландии. Их автором стал обыкновенный попугай, который утащил экшн-камеру у зазевавшихся туристов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Эти птицы часто воруют украшения и даже дворники с автомобилей. Весь путь побега попал на видео. Спустя пару минут попугай приземлился, чтобы расправиться с добычей, но, судя по недовольным крикам, она оказалась несъедобной.
Ранее сообщалось, что в вагоне метро в Москве заметили живую альпаку. Животное вышло на станции метро "Краснопресненская" вместе со своим хозяином. Именно там находится Московский зоопарк.
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