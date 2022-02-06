Испания вошла в тройку лучших стран для автопутешественников

Испания вошла в топ-3 стран мира, лучше других подходящих для иностранных путешественников, которые передвигаются на машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно рейтингу онлайн-платформы для обучения автомобилистов Zutobi, первое место заняли США (7,17 балла), второе - Италия (6,83 балла), а третье - Испания (6,34 балла). Авторы отметили изумительные пейзажи, великолепные пляжи и города с богатой историей, в частности, Мадрид и Барселону.

Кроме того, по мнению составителей рейтинга, в Испании низкий уровень пробок по сравнению с другими странами, относительно дешевый прокат автомобилей и высокий показатель безопасности на дорогах. А что касается безопасности, то уровень смертности на дорогах составляет 3,9 на 100 тысяч человек.

В десятке лидеров разместились Португалия, Словения, Великобритания, Швейцария, Франция, Турция и Дания.