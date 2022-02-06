Израиль отменяет большинство карантинных ограничений

Кабинет министров Израиля на фоне снижения заболеваемости штаммом Омикрон проголосовал за отмену большинства требований, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

С понедельника, 7 февраля, израильтянам больше не нужно будет предоставлять зеленые паспорта в ресторанах, кинотеатрах, спортивных залах и гостиницах.

Правительство страны также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах, в ресторанах больше не будут требовать соблюдать дистанцию между столиками в 1,5 метра.

В то же время COVID-паспорта и в дальнейшем будут требовать при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения, например, залы для проведения мероприятий и танцевальные клубы.