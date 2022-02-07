Лучшая в мире авиакомпания выполняет пять еженедельных рейсов в Баку, предлагая беспрепятственное сообщение через лучший в мире международный аэропорт Хамад с пунктами назначения в Азии, Африке и Америке

Катарские авиалинии рады отметить 10 лет успешного выполнения прямых рейсов между Дохой и Баку, Азербайджан.

Авиакомпания отметила это знаменательное событие специально изготовленными кексами для ценных пассажиров на рейсах QR354 из Баку в Доху. Кроме того, авиакомпания объявила ограниченную по времени специальную юбилейную скидку для пассажиров, бронирующих свои рейсы в предстоящий весенний туристический сезон.

Генеральный директор группы Катарских авиалиний, Его Превосходительство г-н Акбар аль-Бакер, сказал: "Мы рады отметить 10-ю годовщину запуска прямых рейсов в Баку, предлагая пассажирам возможность познакомиться с богатой культурой скрытой жемчужины на туристической карте Европы. Мы также рады предложить пассажирам из Азербайджана беспрепятственное сообщение с более чем 140 пунктами назначения по всему миру через лучший аэропорт мира - международный аэропорт Хамад. Независимо от того, путешествуют ли они на отдых или по делам, пассажиры могут насладиться непревзойденным сервисом в небе".

Национальный перевозчик государства Катар продолжает расширять свою сеть, которая в настоящее время насчитывает более 140 пунктов назначения. Благодаря увеличению частот в ключевых узловых аэропортах, Катарские авиалинии предлагают пассажирам в Азербайджане непревзойденное сообщение со многими пунктами назначения в Азии, Африке и Америке через Доху.

Катарские авиалинии продолжают предлагать пассажирам гибкие возможности бронирования с неограниченным изменением даты и возвратом денег без комиссии за путешествие, завершенное до 30 сентября 2022 года*. Последнее усовершенствование, внесенное авиакомпанией в свою лучшую в отрасли политику гибкого бронирования, призвано вызвать доверие и обеспечить клиентам непревзойденное спокойствие за то, что они могут легко изменить свои планы.

Авиакомпания Катарских авиалиний, удостоенная множества наград, была признана "Авиакомпанией года" международной рейтинговой организацией Skytrax, а также получила пять дополнительных наград, включая "Лучший в мире бизнес-класс", "Лучший в мире зал ожидания бизнес-класса", "Лучшее в мире кресло бизнес-класса", "Лучшее в мире бортовое питание бизнес-класса" и "Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке". Авиакомпания продолжает оставаться на вершине индустрии, завоевав главный приз в беспрецедентный шестой раз (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021). Узловой аэропорт авиакомпании, Международный аэропорт Хамад, также недавно был признан "Лучшим аэропортом мира 2021 года", заняв первое место в рейтинге Skytrax World Airport Awards 2021.

Кроме того, Катарские авиалинии стали первой в мире авиакомпанией, получившей престижный 5-звездочный рейтинг безопасности полетов COVID-19 от Skytrax. Это событие последовало за успехом международного аэропорта Хамад, который стал первым аэропортом на Ближнем Востоке и в Азии, получившим 5-звездочный рейтинг безопасности аэропорта Skytrax COVID-19. Эти награды дают пассажирам по всему миру уверенность в том, что меры авиакомпании по охране здоровья и безопасности подвергаются самым высоким стандартам профессиональной, независимой проверки и оценки. Полную информацию обо всех мерах, которые были приняты на борту самолета и в аэропорту, можно найти на сайте qatarairways.com/safety.