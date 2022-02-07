В Таиланде хотят отменить ПЦР тесты для туристов

Правительство Таиланда может пойти по пути своих конкурентов - Турции, Дубая и Мальдив - и уже через месяц отказаться от тестирования иностранных туристов на коронавирус. Это может произойти при одном условии - если после первого месяца возобновления туристической программы Test & Go не будет нового всплеска заболеваемости и смертельных исходов, процитировали инициативы Министерства по туризму Таиланда местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Министерство туризма и спорта Таиланда планирует продолжить обсуждение туристических пузырей с ближнемагистральными направлениями после возобновления на этой неделе туристической программы Test & Go. Совет по туризму королевства (TCT) призвал смягчить режим ПЦР-тестирования, чтобы вернуть не менее 5 миллионов отдыхающих в этом году.

Сначала страна улыбок хочет возобновить инициативы по созданию пузырей путешествий, особенно с соседями - Лаосом, Камбоджей и Малайзией. Именно они создают огромный трансграничный трафик, заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. По его словам, этот вопрос может быть вынесен на обсуждение, когда премьер-министр Прают Чан-о-ча примет своего малайзийского коллегу в Таиланде в конце этого месяца. Министерство планирует посетить Пекин на зимних Олимпийских играх в этом месяце и заодно хочет воспользоваться возможностью получить дополнительную информацию от Министерства культуры и туризма Китая относительно соглашения о поездках.

Для получения пропуска в Таиланд 1 февраля, в первый день возобновления схемы Test & Go, зарегистрировались 35 046 туристов, из которых подавляющее большинство - 31.343 человек, выбрали облегчённую схему въезда в страну, заявил губернатор Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн. Поскольку отели теперь должны подтверждать бронирование Thailand Pass с помощью новой системы Thailand Pass Hotel & Swap, по состоянию на 1 февраля было подтверждено 20% гостей. На это отелям отводится 30 часов. В противном случае заявка на пропуск в страну будет отклонена, и туристу придётся подавать другую заявку.

Как справедливо заметил вице-президент TCT Вичит Пракобгосол, хотя туристический сектор "выздоравливает", строгие правила тестирования являются серьёзным препятствием для роста, поскольку они отпугивают туристов, заставляя выбирать направления с более мягкими условиями въезда. Эксперт привёл в пример направления, которые не требуют проведение ПЦР-анализа по прибытии. Это Дубай, Мальдивы и Турция - популярные направления среди россиян. Теперь эти курорты могут привлечь больше туристов, чем в 2019 году до пандемии, и такая политика повторного открытия не усугубила их ковидную статистику.

В связи с этим специалист заявил следующее: "Если после первого месяца возобновления программы Test & Go не произойдет нового всплеска заболеваемости и летальных исходов, правительство должно рассмотреть вопрос об отмене требования к тестированию ПЦР. Если это произойдет, то, по прогнозам, страну посетит не менее 5 миллионов туристов".

А пока власти Пхукета, выявляя среди приезжих "ковидных", решили снова ужесточить условия для иностранных гостей - отдыхающим по возобновлённой программе Test & Go предстоит взять на себя финансовое обязательство сдавать повторный тест на ковид на пятый день пребывания в стране. Подробности в материале "На Пхукете вышел указ о новых жестких правилах въезда иностранных туристов".

Недавний индекс доверия к туризму TCT в четвертом квартале прошлого года составил 47, улучшившись с семи в третьем квартале. Однако этот уровень доверия является слабым по сравнению с 62 в тот же период 2020 года. Индекс опросил 740 операторов, связанных с туризмом, в период с 20 ноября по 10 декабря 2021 года. Значение ниже 100 указывает на низкую уверенность в туризме.