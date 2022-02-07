Германия откроется для туристов

Германия, несмотря на все проблемы с "омикроном", рассчитывает смягчить меры и открыться для туристов с 19 марта. Страна последует в плане снятия ограничений вслед за Великобританией и другими европейскими странами, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

О том, что вопрос о снятии ограничительных мер, будет поставлен на рассмотрение в немецком парламенте, заявил Йоханнес Фехнер, представитель парламентской группы СДПГ. "В ближайшие недели мы поймём, нужно ли продлить меры по защите от коронавируса после 19 марта", - заявил он.

Речь идёт не только о доступе туристов, но и о "выпуске" за границу немецких туристов в полном объёме - что может изменить диспозицию на многих курортах, в том числе в любимой российскими туристами Турции. А также - в Греции - напомним, страна рассчитывает начать в этом году летний туристический сезон необычно рано - уже с 1 марта. Об этом заявил министр туризма Греции Василис Кикилиас. Он также заявил о послаблении ограничений для туристов - правда коснутся они только туристов из Евросоюза. Подробности читайте по ссылке. Также в Германии отменят масочный режим, требования к дистанции и подобные меры.

У этой меры есть и противники: представитель Палаты зеленых Ирен Михалич заявила: "Мы не должны снова ставить под угрозу успех предыдущих мер преждевременным смягчением", - заявила она.