"Не считаю, в скольких странах уже побывал, чтобы не сглазить"

Гость рубрики "Собеседник" на AviaTravel - Мирсамед Джафарли, ведущий программ "Турне" и "Больше ездишь - много знаешь".

"У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ ПЕРИОДЕ"

- Давайте начнем с самого начала. Вы являетесь профессиональным журналистом, но ваша известность в качестве путешественника связано с телепередачей "Турне". Откуда возникла идея этой передачи и сколько выпусков вам удалось заснять?

- Как известно, я долгое время работал на различных телеканалах, вел общественно-политические передачи, был ведущим новостей, а также работал корреспондентом и редактором. В 2012 году я задумался о подготовке передачи о путешествиях. На самом деле я задумывал ее как передачу, в которой можно было бы поделиться большим количеством информации о различных странах, интервью с интересными людьми, обзором общественно-политической ситуации. Но потом получилось так, что я стал отдавать предпочтение самому путешествию, и мне было интереснее просто делиться информацией о его деталях, что могло бы быть полезным для туристов. То есть, по сути, получалась чисто туристическая передача, и именно с этой идеей я обратился на канал АТВ. К счастью, мое предложение было хорошо воспринято, и они дали зеленый свет на разработку такой программы. Я много думал над тем, как бы ее назвать, и тут на ум пришло французское слово "турне". В переводе это означает, что один человек организует последовательные поездки в несколько стран и мест. В основном оно применяется по отношению к гастрольным поездкам артистов, певцов, театральных трупп. Идея мне понравилась, и я решил: пусть будет "Турне".

- Это было удачное название, и ваше турне затянулись надолго.

- Надо сказать, что в то время интерес управлений по туризму других стран проявляли большой интерес к туристам из Азербайджана, потому что страна переживала экономический "бум" и нашим гражданам нравилось выезжать за границу. Часто возникали вопросы о том, куда ехать, как это сделать и так далее, и я попытался восполнить этот пробел своей программой, которая длилась 4 года. Всего я посетил 30-40 стран и снял о каждой передачу. Должен также отметить, что иногда я готовил не одну программу из одной страны, а посвящал две-три передачи разным городам.

- Насколько нам известно, в качестве специального корреспондента вы некоторое время жили в нескольких зарубежных странах. Какие страны были? Как часто вы путешествовали в свободное время?

- Были такие чудесные и незабываемые времена. У меня остались очень хорошие воспоминания о том периоде. Я работал в Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Бельгия и Латвии. Я жил и работал там чуть больше трех лет подряд. Это было прекрасное время, и пребывание в этих странах открыло большие возможности для меня и моей семьи. Например, когда мы были в Латвии, мы нашли дешевые билеты и ездили как в соседние страны Балтики, так и в далекие страны Западной Европы. Этот период сыграл большую роль в моем становлении как профессионального журналиста и особенно в росте моего интереса к зарубежным странам.

"МНОГО ЕЗДИШЬ - БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ"

- Потом мы увидели вас вместе с Фаридом Расулом в программе "Много ездишь - больше знаешь". Фарид взял на себя развлекательную часть передачи, а вы делились более интересной и исторической информацией. Откуда пришла идея этого шоу?

- Это было в 2016 году. Фарид Расул (Гёзалов) был известен в свое время по программе "Работа есть всегда", но у него возникла идея поехать в Европу, причем на автомобиле. Конечно, это был авантюрный маршрут (смеется), и непонятно куда бы он в конце привел. Поэтому руководство телеканала АТВ решило, так сказать, объединить наши усилия. Фарид отвечал за организацию технической и материальной части, а я - за налаживание связей и сбор информации по странам, по которым будет проходить наш маршрут. Так мы отправились в совместное путешествие. Было очень интересно ездить с Фаридом, этот интерес сохраняется до сих пор, потому что Фарид очень уникальный человек, он веселый, у него особый интерес к еде, особенно к ее приготовлению. В нашей программе он много раз интересовался местной едой и даже участвовал в ее приготовлении. В то же время он проявлял большой интерес к ремесленничеству и уличным музыкантам. Он несколько раз брал у них музыкальные инструменты и однажды даже сломал их (смеется). Правда, мы предложили компенсацию, но музыкант ее не захотел. Если не ошибаюсь, это произошло в Милане.

"ОТЛИЧИЕ ЭТИХ ПУТЕШЕСТВИЙ БЫЛО В ТОМ, ЧТО ОНИ ПОПАЛИ НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ"

- Одним из интересных аспектов проекта "Многое ездишь - больше знаешь" является то, что часть пути вы проводили в автомобиле. Кажется, даже в первой передаче вы решили проехать весь путь из Баку в Европу. Что интересного происходило в пути?

- Расскажу вам про одно наше приключение: мы поехали в столицу Франции Париж, был конец лета, припарковали машину перед посольством Азербайджана и сами вернулись в Баку. Стали искать спонсора для программы - нужно было вернуть машину и снимать новые передачи. Через 50 дней мы вернулись в Париж и увидели, что аккумулятор автомобиля полностью вышел из строя, хотя на момент нашего отъезда он был новым. Сотрудники нашего посольства нам помогли, и мы завели машину при помощи "перемычки" с другого автомобиля. Но нас предупредили, чтобы мы не глушили машину, иначе опять будет та же проблема и можно остаться в дороге. Поэтому мы проехали 300 км, и уже когда стемнело остановились и заглушили машину. Мы немного рискнули, потом пришлось перезапускать, благо аккумулятор уже к этому времени подзарядился, все завелось, и мы были так счастливы, помню, даже танцевали (смеется). Еще по дороге очень хотелось горячего чая, но, как известно, цены в придорожных кафешках на платных дорогах очень дорогие. Мы не хотели дополнительных расходов во время поездки и начали думать что делать. Я говорю, ребята, не переживайте. Взял термос, пошел в кафе и сказал, что ребенку нужна горячая вода. Сказали проблем нет, берите, хотя обычно горячую воду продают по 1-2 евро. Когда мы сказали, что хотим для ребенка, они из жалости сказали, берите (смеется).

- Ваша программа была остановлена ​​из-за пандемии, но сейчас она восстановлена. Сколько передач удалось снять? В чем отличие от предыдущих поездок и съемок? Насколько пандемия повлияла на вашу деятельность?

- В связи с пандемией и другими причинами наша программа была остановлена, а некоторые съемки остались незавершенными. Нам удалось все доделать и выпустить в эфир новые выпуски нашей программы. Это были интересные кадры из Франции, Нидерландов, Люксембурга, Бельгии и Кувейта. Все они вышли в эфир. Потом мы поехали в Португалию, город Марсель Франции, Будапешт, потом в Литву, а потом в Лапландию, в Финляндию. Отличие этих поездок в том, что они попали на период пандемииГа руках сертификаты по вакцинации, ПЦР-тесты! Правда, при наличии документа о вакцинации в Европе можно путешествовать с комфортом, никто ничего не может сказать. Но есть определенные трудности. В целом чувствуется, что туризм во многих странах развалился, количество туристов невелико, а некоторые места и вовсе закрыты для путешествий. Думаю, в этом году наступит конец пандемии и будет настоящий туристический бум.

"МЫ ПРОВЕЛИ В САМОЛЕТЕ 17 ЧАСОВ"

- За время путешествий вы совершили много полетов. Какой у вас был самый долгий полет? Назовите три лучшие авиакомпании по вашему мнению.

- У меня было много полетов, и я люблю самолеты и авиаперелеты. Некоторые люди испытывают страх и стресс при полете, у меня таких ощущений нет, я всегда лечу с большим энтузиазмом и не устаю. Мой самый длинный перелет был из Стамбула в Сан-Паулу, Бразилия. Если не ошибаюсь, был прямой перелет 13 часов, потом 1 час ждали в самолете, потом снова летели 3 часа в Буэнос-Айрес, Аргентина. Всего мы провели в самолете 17 часов.

Три лучшие авиакомпании для меня - это Turkish Airlines, Emirates и Qatar Airlines. В этих трех компаниях и уровень комфорта, и сервис - все на высоком уровне. Я не летал американскими авиалиниями, поэтому ничего о них сказать не могу.

- В скольких странах вы были вообще? Какая страна удивила вас больше всего?

- Мне часто задают этот вопрос, и я отвечаю, что не считаю страны, чтобы их было больше (смеется). В прошлый раз, когда у меня было немного свободного времени, я сказал, давай постчитаю все-таки сколько ж их было. Есть специальные сайты, я там посчитал, и в итоге получилось 60 стран. Но я знаю, что у нас есть путешественники, которые побывали во многих странах. Даст Бог, нам тоже удастся увеличить их количество.

В каждой стране есть свои особенности, необычные явления, которые могут удивить человека, куда бы мы ни поехали, везде натыкались на что-то интересное. Помню, когда я был в Сингапуре, меня поразила система этой страны. Я был очарован порядком, дисциплиной, поведением людей, транспортом, все было настолько четко организовано, существовала настолько отлаженная система - было очень интересно наблюдать. Я был там дважды, и оба раза оставили неизгладимый след в моей памяти.

"Я ТОЖЕ ПРИВОЖУ ИЗ ПОЕЗДКИ МАГНИТИКИ И ПРИКРЕПЛЯЮ ИХ К ХОЛОДИЛЬНИКУ"

- Какие три вещи обязательно нужно взять с собой в путешествие?

- Когда я путешествую, я всегда беру с собой бритву и расческу, но я не знаю, входят ли они в список обязательных или нет. Я всегда беру с собой камеру. Но в последнее время я использую ее все меньше и меньше, потому что она у меня большая и тяжелая. Сейчас маленькие камеры более доступны.

- Кто-то привозит из-за границы магнитики, кто-то привозит разные алкогольные напитки, а кто-то привозит сувениры. Итак, что вы обычно привозите с собой из путешествий?

- Я привожу все, что вы перечислили: напитки, магниты, сувениры - все. В свое время я интересовался масками, особенно в странах Юго-Восточной Азии. У нас дома есть 8-9 разных масок, моя младшая дочь их боялась. Я также привожу магнитики и прикрепляю их на холодильник, а алкогольные напитки дарю друзьям.

- Давайте начистоту: кто больше знает - кто много путешествует или много читает?

- Я думаю, что знает больше тот, кто много читает, а потом много ездит. Потому что чтение, - это теоретическая часть, а потом, когда видишь то, о чем читаешь в реальности, эти две части информации объединяются и образуют единый образ. Ведь это невероятное ощущение приехать и увидеть своими глазами город, памятник, историческое место, о котором ты так много читал и знаешь. Например, последний раз я читал о Замке Иф в произведении Александра Дюма, а потом увидел его. Я представлял себе тюремную жизнь Дантеса и как бы ощутил ее наяву, это было очень интересно.

- Желаем интересных поездок и приятных путешествий! Спасибо за интервью.

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