Швеция отменяет ограничения на въезд в страну

Власти Швеции снимают запрет на въезд в страну. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такое решение было принято правительством королевства на заседании в понедельник.

Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Снятие запрета на въезд из остальных стран произойдет 31 марта.

Правительство Швеции ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации от коронавируса в стране. В Швеции 83,7% жителей старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.