Литва открывает границы для туристов

Литва заявила об упрощении "антикоронавирусных" ограничений, и открытии границы для допуска туристов. Правда, пока только со стороны ЕС, причем вакцинированных против коронавируса. Соответствующее заявление опубликовало литовское правительство, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Туристам из Европейского Союза и Европейской экономической зоны нужно будет только доказать, что они вакцинированы против COVID-19. Также будут приняты документы, подтверждающие, что путешественник выздоровел от COVID-19 или дал отрицательный результат", - заявили официальные лица.

Решение последовало за недавней рекомендацией Всемирной организации здравоохранения отменить или ослабить ограничения на поездки, поскольку такие меры могут нанести экономический и социальный ущерб. Неудивительно: до пандемии туристический сектор составлял значительную часть местной экономики, ежегодно вкладывая в неё более 977 миллионов евро. В 2019 году страну посетили почти два миллиона туристов.

Среди прочих мер литовские официальные лица заявили, что больше не потребуется предъявлять национальный сертификат (или другой документ, связанный с COVID-19) для доступа в закрытые общественные места, включая туристические объекты, рестораны, музеи, места проведения спортивных или культурных мероприятий. Применяются только индивидуальные меры безопасности, такие как ношение масок или респираторов в помещении и соблюдение дистанции.