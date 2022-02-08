Австралия открывает границы

С 21 февраля Австралия снова начнет принимать всех, кто прошёл полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Австралийский континент закрыл границы без малого два года назад - в марте 2020-го. Всё это время власти отказывались проявлять гибкость, несмотря на многочисленные разлучённые семьи, упадок национального туризма и дебаты в парламенте о том, можно ли считать Австралию современной и открытой страной.

На сегодняшний день лишь несколько государств, в том числе Япония, Новая Зеландия, Китай, сохраняют драконовские правила "zéro COVID". Исключение за два года закрытых границ было сделано в Австралии лишь для десятка счастливчиков, передают информагентства.