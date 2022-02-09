https://news.day.az/tourism/1434190.html Азербайджан и Молдова хотят открыть прямое авиасообщение
Азербайджан и Молдова хотят открыть прямое авиасообщение
Обсуждается вопрос открытия прямого авиасообщения между Азербайджаном и Молдовой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он отметил, что между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в политической и экономической сферах.
"Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Молдовой может оказать значительную поддержку развитию этих отношений", - сказал Попеску.
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