В Турции презентуют туристические возможности Азербайджана

В Стамбуле начала работу Восточно-Средиземноморская международная выставка путешествий и туризма "EMİTT 2022", являющаяся одной из крупнейших туристических выставок мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на 25-й международной выставке наша страна представлена национальным стендом Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана. В стенде в то же время принимают участие пять местных туристических компаний, одна группа гостиниц и ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".

В рамках выставки, которая пройдет с 9 по 12 февраля в выставочном и конгресс-центре TÜYAP Стамбула, предусмотрено проведение встреч в формате В2В с ведущими туристическими компаниями Турции, другими представителями зарубежных стран, представленными на выставке, а также маркетинговыми и PR-агентами, государственными структурами и организациями.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы по взаимному сотрудничеству, популяризации туристического потенциала, будут продемонстрированы местная туристическая продукция, возможности экотуризма, кемпинга, винного туризма, гастрономии и зимнего туризма.

На выставке будет также представлен туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также Зангезурский коридор и его возможности и др.

Отметим, что на прошедшей в 2020 году выставке были представлены 842 туристические компании из 103 стран мира, выставка приняла, в целом, более 44 тыс. посетителей.