Малайзия объявила дату открытия границ для туристов

С 1 марта 2022 года для туристов сможет открыться еще одна популярная страна Азии. Национальный совет восстановления Малайзии (NRC) предложил полностью открыть границы страны туристов с этой даты - разумеется, без обязательного карантина. Это заявление озвучил глава совета Тан Шри Мухиддин Ясин, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По его словам, для туристов потребуются, вероятно, скрининг-тесты на COVID-19 по прибытии, а также перед отъездом. Это будет осуществляться по согласованию с Министерством здравоохранения страны. При этом он подчеркнул, что не будет никаких "светофоров", "уровней безопасности" и т.д. "Не будет никаких исключений, и посетителям со всего мира будет разрешен въезд в Малайзию", - заявил Ясин.

Министр здравоохранения страны Хайры Джамалуддин уже поддержал инициативу, заявив, что поскольку "омикрон" уже присутствует почти во всех странах, нет смысла избирательно относиться к тому, кого следует допускать. "Дальнейшие детали будут сформулированы Минздравом. Превентивные меры, особые условия, стандартные операционные процедуры (СОП) и подробности, касающиеся ПЦР-тестов по прибытии и перед отъездом, будут объявлены в надлежащее время", - добавил представитель NRC.

Эксперты при этом признают, что "системное и стратегическое" открытие границы является необходимым шагом для возрождения экономики страны, так как большая часть получаемых доходов зависит от туризма и связанных с туризмом секторов, этот шаг становится решающим в борьбе с экономикой, пострадавшей от пандемии COVID-19. "Таким образом, процесс восстановления страны будет ускорен, куда смогут прийти инвесторы, иностранные туристы смогут посетить и впоследствии возродить нашу туристическую и авиационную отрасли", - обнадёжил чиновник.