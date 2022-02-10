Smartavia возобновляет полеты в Баку

Российская авиакомпания Smartavia возобновляет прямые регулярные рейсы в столицу Азербайджана. "Предлагаем вам разнообразить череду серых будней в дружелюбном Баку. В марте там начинается настоящая весна, теплая и комфортная температура для увлекательных пеших прогулок. А посмотреть там есть много чего. Прилетайте в Баку, чтобы увидеть огни пламенеющих башен, грани Бакинского кристального зала, шпиль телебашни, плавные формы музея-центра Гейдара Алиева и многое другое", - отмечается на сайте компании.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Баку и обратно будут выполняться, начиная с 5 марта 2022 по субботам. Авиабилеты уже в продаже.

Вылет из аэропорта Пулково в 16:30, прилет в Баку в 21:15 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 22:15 и прилетает в Санкт-Петербург в 01:15 также с учётом разницы в часовых поясах.

Цены на билеты начинаются от от 6 960 рублей (около 160 манатов), но в этот тариф не входит провоз багажа, питание и т.д.

Отметим, что авиакомпания до ребрендинга в 2019 году называлась "Нордавиа", она работает в формате первого в России "смарт лоукост" перевозчика (smart low cost carrier).

В парке авиакомпании 15 реактивных пассажирских самолётов: 12- Boeing 737-700 и -800 и 3- A320neo.

AviaTravel

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