В Польше отменят "въездной" карантин

В Польше с 11 февраля будет отменен карантин после контакта с зараженным лицом и "въездной" карантин. Об этом сообщает Польское радио, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В феврале фактически серьезная угроза для системы здравоохранения будет исчерпана. Надеюсь, что в марте мы сможем принять смелые, полные решения по снятию ограничений и ослаблению ограничений", - заявил министр здравоохранения Адам Недзельский

По его словам, 8 февраля впервые произошло уменьшение количества госпитализаций из-за COVID-19 в национальном масштабе. Течение заболевания становится более легким, время госпитализации сокращается примерно до недели, тогда как в четвертой волне этот период составлял десять суток и больше.

Минздрав Польши изменил правила изоляции и карантина. С 15 февраля изоляция инфицированных коронавирусом будет продолжаться 7 дней, а не 10. Также с 15 февраля карантин и самоизоляция будут считаться одновременно.

Кроме того, с 11 февраля будет отменен карантин после контакта с зараженным лицом и "въездной" карантин. Только для тех, кто приезжает в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, будет действовать 7-дневный карантин.

А с 21 февраля все учащиеся возвращаются в стационарную форму обучения в школах.