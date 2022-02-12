Отель ужасов в США вновь открывает двери

Одно из самых печально известных зданий в истории ужасов отель "Сесил", расположенный на оживленных улицах Лос-Анджелиса в США, вновь открывается для общественности, но в новом качестве. Об этом сообщил Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Зловещий отель "Сесил", считающийся одним из самых богатых на привидения зданий в мире, с момента своего открытия в 1924 году стал ареной стольких ужасных, тёмных и странных смертей, что многие заявляют, что подобное не может быть совпадением: это здание - сосредоточение зла. Считается, что в отеле произошло по меньшей мере 16 различных убийств, самоубийств и необъяснимых паранормальных явлений, и он даже служил временным домом для некоторых из самых известных серийных убийц Америки. В том числе в стенах жуткой гостиницы скончалась 21-летняя канадская студентка Элиза Лам, ставшая прототипом героя документального фильма Netflix "Место преступления: исчезновение в отеле "Сесил".