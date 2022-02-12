Россияне выбирают Азербайджан для зимнего туризма
Россияне выбирают Азербайджан для зимнего туризма.
Как передает Day.Az, об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса "Туту.ру".
Аналитики отметили, что до пандемии коронавируса большинство россиян выбирали для зимнего туризма Таиланд, сейчас же востребованы теплые страны ближнего зарубежья. Например, 18,7 процента туристов предпочитают Кыргызстан, 12,4 процента - Узбекистан.
В пятерке лидеров также названы Таджикистан и Молдова. Кроме того, популярностью пользуются Азербайджан, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.
Для исследования специалисты проанализировали бронирования перелетов в период с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. При этом рассматривались только билеты туда-обратно с минимальной продолжительностью поездки 21 день.
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