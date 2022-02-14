Австрия объявила о новых правилах для туристов

Власти Австрии обновили требования, предъявляемые к туристам. Напомним, в этой стране действовали одни из самых строгих мер против коронавируса в Европе, в том числе новый закон, делающий вакцинацию против ковида обязательной. Что изменилось? Первое - с 12 февраля для входа в магазины, культурные объекты и другие места больше не требуется внутренний антиковидный документ 2G. Второе - с 19 февраля путешественники смогут посещать рестораны и отели по предъявлению отрицательного результата теста на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Действие 2G отменено для ряда общественных мест

Власти Австрии объявили, что с 12 февраля при входе в магазины, музеи, галереи для местных жителей и иностранных гостей отменено требование 2G - внутреннего документа Австрии, содержащего подтверждение полной вакцинации или недавнего выздоровления. При этом требование носить защитные маски останется обязательным. Помимо этого, правило 2G будет замено правилом 3G для парикмахерских, салонов красоты и массажных салонов - услуг, предполагающих тесный физический контакт мастера и клиента. Эти изменения в первую очередь затронуло непривитых посетителей, поскольку до этого времени именно им запрещалось посещать большинство общественных мест.

Кроме того, с 12 февраля отменены ограничения на количество людей, которым разрешено посещать общественные места одновременно. На мероприятиях с участием более 50 человек без выделенных мест не должна подаваться еда/напитки, чтобы можно было соблюдать масочный режим. "С 12 февраля доказательство 2G больше не требуется для входа в магазины, музеи и заведения, связанные с телом (такие как парикмахерские). Кроме того, больше не будет ограничения на количество людей, посещающих мероприятия", - говорилось в заявлении официального туристического портала Австрии.

Для посещения ресторанов и заселения в отели снова вступает в силу действие документа 3G

Власти сообщили, что другие национальные антиковидные ограничения также будут ослаблены к концу следующей недели. Согласно официальному заявлению, опубликованному туристическим порталом Австрии, начиная с 19 февраля путешественники смогут использовать альтернативный вакцинации или справки переболевшего документ для посещения ресторанов и заселения в отели - только по отрицательному результату теста на COVID-19. "С 19 февраля 2G будет заменен на 3G в ресторанах/отелях во всех австрийских провинциях, за исключением Вены, где 2G останется", - добавили санитарные власти.

Условия въезда в страну

Австрия также обновила свои правила въезда для иностранных путешественников. Ранее в январе власти объявили, что туристам, которые уже прошли ревакцинацию препаратом, признанным европейским регулятором ("Спутник V" не относится), не нужно предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде. Российским туристам, привитым зарубежной вакциной и одобренной австрийскими властями, а также переболевшим ковидом проходить ПЦР-тест не требуется.

Кроме того, было объявлено, что срок действия сертификатов о вакцинации изменился. С 1 февраля Австрия признает только сертификаты о вакцинации, подтверждающие, что владелец получил последнюю дозу вакцины в течение последних 180 дней.

С другой стороны, для детей в возрасте до 18 лет сертификаты о вакцинации, свидетельствующие о том, что турист получил две дозы вакцины, остаются действительными в течение 210 дней.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен подписал новый закон, который устанавливает, что с 15 марта все граждане страны, которые не были вакцинированы против ковида, рискуют быть оштрафованными.