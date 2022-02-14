Китайцы построили свою Пальму Джумейру

На сегодняшний день существует множество различных искусственных островов: туристические острова, жилые, развлекательные, островааэропорты и т. д.

Как передает Day.Az со ссылкой на Техно, некоторым странам такие острова нужны для развития туризма, другим странам из-за нехватки земель. Возведение искусственного острова всегда сопряжено с трудностями, и чем дальше новый остров будет располагаться от материка, тем сложнее сделать такой остров. Но не для китайцев.

Проект открылся в 2020 году после 8лет строительства и стоил 25 миллиардов долларов Оушен Флауэр является крупнейшим рукотворным туристическим островом, он в 1,5 раза больше знаменитого пальмового острова в Дубае, но на самом деле это три отдельных острова, соединенных дамбами. На территории "китайского Дубая" буду работать представительства более 200 известных на весь мир брендов, включая 12 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Здесь также можно будет посетить морские музеи, кинотеатры, пятизвездочные курортные отели, торговые центры, тематические парки и множество других развлекательных заведений.

Слоганом необычного масштабного проекта, сверху похожего на диковинный цветок, китайские создатели выбрали фразу- культурное направление, привлекательное для туристов со всего мира. Острова разбиты на улицы, а все объекты подсвечены необычной современной системой, которая сама по себе может быть достопримечательностью. Реализовала проект китайская компания Эвергренд Груп на деньги частных инвесторов, без участия государства. При планировании островов ожидалось, что его ежегодно будут посещать не менее 10 млн туристов со всего мира.

Компания Эвегрэнд тщательно изучила всемирно известные проекты мелиоративного туризма, такие как остров Пальма в Дубае и Флеволанд в Нидерландах, и начала задумывать, планировать и проектировать остров а также подавать заявки на одобрение в строгом соответствии с национальными законами и постановлениями.

По форме напоминающий цветок пиона, островной комплекс занимает площадь около восьми квадратных километров.

Центральная часть, известная как "Остров морских цветов № 1", спроектирована как отдельное место для отдыха. Среди аттракционов - парк развлечений в фэнтезийной тематике "Сказочная страна" и аквапарк "Снежная гора".

Футуристические здания соседствуют с репродукциями исторических городских пейзажей, включая оперный театр, ботанические сады и морской аквариум.

Комплексы №2 и №3 проекта являются жилыми районами. Согласно плану строительства, максимальная общая численность населения трех искусственных островов оценивалась в 205 тысяч человек, а их постоянное население оценивалось в 115 тысяч человек.

Степень покрытия растительностью на острове достигает более 40%, а степень озеленения очень высока. На острове тысячи зеленых растений, все они искусственно высажены и подобраны по четырем временам года, что можно назвать "морским парком". Помимо создания тропической экзотики и характерных ботанических садов, в прибрежных пляжных зонах строятся также искусственные пляжи, планируется прибрежный спортивный парк.

Как говорится в официальном англоязычном видео курорта: "Китай снова сделал это. На этой планете нет другого развлекательного заведения, которое могло бы превзойти остров океанских цветов".

В настоящее время, однако, остров Океан Флауэр остается недоступным для остального мира, его стремление стать международным туристическим направлением, чтобы сравняться или затмить Дубай, приостановлено строгой политикой Китая по борьбе с Covid-19.

Уже много лет Китай активно занимается созданием искусственных островов, поэтому неудивительно, что именно в этой стране был создан крупнейший в мире корабль, предназначенный для намывания морского песка - Тиан Кун Хао ("Создатель волшебных островов").

Вложив средства и усилия в небольшую площадь и создав на ней центр туристических услуг, можно получать сверхприбыли при относительно небольших расходах на содержание территорий и объектов, сосредоточенных в одном месте. При этом можно заранее выбрать зону, подходящую и по климату и по транспортной развязке. Такие проекты впоследствии привлекут к себе и огромное количество малых инфраструктурных форм - малый бизнес разовьёт себя сам.

Достаточно сравнить, например, затраты на постройку китайского Оушен Флауэр (25 млрд долларов) и олимпийского Сочи (40 млрд долларов), чтобы понять разницу в планировании последующего развития этих объектов отдыха и стратегию возврата вложенных средств.

Человечество уже вряд ли откажется от искусственной суши. Благодаря ей, уже в недалеком будущем появится возможность увеличить площади земель сельхозназначения и жилищного строительства, что очень важно в связи с ростом населения. Однако бесконтрольное строительство может нанести серьезный вред окружающей среде. Альтернативой искусственным островам могут стать плавучие и даже подводные города.