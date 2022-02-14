Самые дорогие города для романтического свидания

Аналитики назвали города мира, романтическое свидание в которых обойдется в максимальную цену в 2022 году. Соответсвующие данные приводятся в исследовании портала Picodi.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего в рейтинге сервиса оказались 56 столиц и крупных городов мира. Согласно вводным, условное свидание включало в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино. Таким образом, самыми дорогими городами для такой встречи стали Цюрих, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем потратят от 184 до 226 долларов.

В десятке лидеров свои места также заняли Нью-Йорк, Копенгаген, Тель-Авив, Стокгольм, Лондон, Дублин и Сингапур - от 148 до 175 долларов.

Москву, расположившуюся на 25 месте списка, отнесли к городам, где свидание стоит до 100 долларов. В российской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдутся в 85 долларов. Похожие цены ждут влюбленных в Вильнюсе - 89 долларов, Риге - 89 долларов и Праге - 78 долларов.

Выгоднее всего можно сходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет 48 и 44 доллара соответственно.