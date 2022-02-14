Туристы перепутали свой рейс и прилетели в другую страну

Пара туристов требует от авиакомпании возместить их расходы из-за того, что они по ошибке улетели в другую страну - по мнению путешественников, в этом виноваты стюардессы, не проверившие их посадочные талоны. О том, что британцы перепутали рейс из-за спешки и прилетели во Францию вместо Дании, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители Великобритании Саймон Форстер (Simon Forster) и Эмма Шофилд (Emma Schofield) планировали отправиться в небольшую поездку в Копенгаген из Манчестера 17 декабря 2021 года. Из-за предпраздничной суеты в аэропорту было большое количество пассажиров, поэтому путешественникам пришлось простоять в очереди на регистрацию и прохождение досмотра около двух часов.

Когда туристы оказались в стерильной зоне авиагавани, они поняли, что их самолет вот-вот улетит и бросились к выходу на посадку. Сотрудники гейта спросили у Фостера и Шофилд, куда именно они направляются, а затем проверили их паспорта и сопроводили до лестницы.

"У двери прямо перед нами было красное пластиковое заграждение, поэтому мы повернули к выходу налево, к самолету, который был там", - вспоминают пассажиры.

Британцы также показали посадочные талоны стюардессам, однако те просто попросили их занять свои места. Туристов смутило, что лайнер приземлился быстрее, чем они ожидали, более того, они удивились, что не узнают аэропорт Копенгагена. "На паспортном контроле нам сказали Bonjour (добрый день - прим. "Ленты.ру"), и стало ясно, что мы во Франции", - добавили Форстер и Шофилд. Выяснилось, что путешественники прилетели в городе Бове.

Пара решила поехать на такси в Париж и снять там номер в отеле на ночь. Туристы провели в городе выходные и после этого улетели в Великобританию. По приезде путешественники связались с авиакомпанией и потребовали возместить им 1,1 тысячи евро за потерянные авиабилеты и проживание в Копенгагене, а также обратный перелет домой из столицы Франции. Отмечается, что перевозчик пока не рассмотрел их жалобу.