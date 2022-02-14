Черногория - морская жемчужина у подножия гор

Одна из немногих европейских стран, для поездки в которую гражданам Азербайджана не требуется получение визы - Черногория. Небольшое балканское государство на берегу Адриатического моря за счёт умного туристического маркетинга смогла привлечь внимание миллионов любителей пляжного и экологического отдыха. А о будванской Ривьере знает почти весь мир, и она того стоит. Узнайте и вы!

Как долететь

До пандемии в летний сезон каждый год открывались чартерные рейсы из Баку в столицу Черногории Подгорицу, а так, круглый год транзитом через Стамбул. Есть аэропорт и в черногорском Тивате, но это уже как получится. Виза нам не нужна и с языком проблем нет, многие в Черногории знают русский язык. Что касается пандемийных правил, то их лучше уточнять непосредственно перед полётом.

В самой Подгорице, честно говоря, делать нечего - здесь нет ни моря и никаких особых культурных и исторических достопримечательностей. Так что, не теряя времени лучше сразу поехать из аэропорта в автовокзал города (это около 10 км пути), а оттуда на автобусе добраться до настоящей туристической столицы Черногории - Будвы. Ехать около часа, может чуть больше, всего-то 60 км, билет обойдётся не дороже десяти евро. На такси намного дороже, может дойти до 100 евро. Дорога горная, серпантин, местами даже с крутыми поворотами, но очень живописная.

Будва

Прекрасный курорт со Старым городом, красивейшей и шумной набережной, чудесными пляжами называют жемчужиной Черногории. Ведь Бока-Которская бухта считается одной из самых красивых в Европе. Не поверите, но в этом небольшом городе 35 пляжей, среди них немало отмеченных голубым флагом ООН, знаком чистейшей воды и экологичности. А Словенский - самый длинный песочно-галечный пляж города кишит ресторанами, кафе, барами и магазинами.

Именно в Будве два самых больших клуба страны - Трокадеро и Топ-Хилл, привлекающих сюда тусовщиков со всей Европы. А Старый город с крепостью - типичный образец венецианской архитектуры с узенькими улочками, старинными церквями и толпами туристов, стоящими на крепостных стенах с прекрасным видом на город и море.

Будва считается дорогим курортом, но если не селиться в черте Старого города, то здесь множество недорогих отелей и ресторанов с вполне демократичными ценами. Обязательно попробуйте в небольших рыбных ресторанчиках на набережной паструмку, это местная форель, но вкус у неё удивительный.

Что ещё привлекает сюда сотни тысяч путешественников со всего мира, так это то, что здесь никогда не бывает скучно, всё время происходит что-то интересное и для молодёжи, и для семейных туристов. В отличие от близлежащих Бечичи и Рафаиловичи, где всё настроено на пляжный и спокойный отдых, Будва не спит даже ночью, что и нравится завсегдатаям этого курортного города. Кроме того, Будва великолепно подходит для семейного отдыха - здесь повсюду детские площадки, горки, аквапарк. И еще, Будва находится в центре побережья и поэтому отсюда легко добраться до любого города страны.

Котор

Ещё один очень красивый город на берегу Которского залива, находится под защитой ЮНЕСКО. Это город-музей под открытым небом со старинными богатыми дворцами и фонтанами, башнями и крепостными стенами. Каждый камень и улочка этого старинного города прямо кричат об уникальной истории этого края. Сама атмосфера Старого города заставляет сотни туристов тихо и бесшумно гулять по узким улочкам, лишь успевая фотографировать старинные артефакты. Здесь нет шумного и весёлого туристического ажиотажа Будвы, всё очень спокойно и умиротворённо. Это как бы релакс, после бурно проведённой ночи в соседней Будве.

Вы не поверите, но одним из символов Котора является музей кошек - стоит зайти и посмотреть. Еще один интересный факт, что в некоторых местах толщина крепостной стены Старого города достигает двадцати метров, это намного больше чем у Великой Китайской стены.

Небольшие кафе и ресторанчики Старого города всегда рады туристам, хотя цены иногда бывают чуть завышены, что типично для туристических городков.

Херцег-Нови

В пятидесяти км от Будвы находится ещё один очень популярный город Черногории, "ботанический сад" страны. Кактусы высотой с трехэтажный дом, экзотические цветы и деревья, бананы и пальмы со всех концов мира привозили сюда моряки этого красивого прибрежного города. Здесь нет таких красивых пляжей, как в Будве, здесь они бетонные, но какой здесь Старый город! В отличие от Котора и Будвы, где за крепостными стенами рестораны и сувенирные лавки, кафе и магазинчики, Старый город Херцег-Нови живой и настоящий, с постоянными жителями и своим внутренним миром. Здесь можно увидеть в великолепной сохранности десятки старинных строений и памятников, а знаменитую башню с часами, которую называют Сахат-Кула или Тора, украшает барельеф из обожжённого дерева "Чёрная Мадонна". Старый город здесь небольшой, но очень живописный, с красными черепичными крышами домов, зелёными ставнями и горшками с красивыми цветами. Туристы в восторге от этого симбиоза старины и цветочного рая!

Кстати, совсем недалеко в Бока-Которской бухте азербайджанские инвесторы построили уникальный в своём роде пятизвёздочный комплекс Portonovi с единственным в этом регионе отелем One & Only, яхт-клубом и пристанью для яхт. Цены, конечно, зашкаливают, но они соответствуют уровню сервиса и прочему!

Бар

Но как всегда, есть и более экономные варианты для отдыха в Черногории. В отличие от Будвы, в Баре нет толп туристов, цены в отелях и ресторанах пониже, но море такое чистое и красивое, пляж Topolica в центре прекрасно обустроен, а Большой пляж вообще самый знаменитый в Черногории. Если Будва, Котор, Херцег-Нови расположены как бы на возвышенностях, то в Баре нет спусков и подъёмов, город более равнинный. Здесь нет пробок и проблем с парковкой, а набережная даже шире, чем в Будве.

Отличные условия для дайвинга, так как в бухте Биговица есть кладбище затонувших кораблей. Да и для любителей пеших походов по красивым местам здесь просто благодать.

Так что, выбор за вами! Но в любом случае, эта страна не оставит равнодушным никого, ведь горы, плавно спускающиеся в Адриатику - это так красиво!

Приятных путешествий!

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