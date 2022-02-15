Норвегия разрывает "ковидные оковы"

Власти еще одной популярной страны Европы предприняли попытку разорвать "ковидные оковы", отменив все нормативные меры против коронавируса и его новых штаммов - с туристов и местных жителей сняли обязательство соблюдать социальную дистанцию, изолироваться при заражении и придерживаться масочного режима. Это Норвегия. Теперь чиновники северного государства считают, что пандемия COVID-19 не представляет большой угрозы для людей. Согласно постановлению правительства Норвегии, цитируемого местными СМИ, изменения вступили в силу 12 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Недавние изменения были внесены в соответствии с рекомендациями Национального института общественного здравоохранения, а также Норвежского управления здравоохранения. "Пандемия короны больше не представляет серьезной угрозы здоровью большинства из нас. Омикрон-штамм вызывает гораздо менее тяжелые заболевания, и мы хорошо защищены вакцинами. Поэтому мы снимаем почти все меры инфекционного контроля, такие как социальная дистанция в 1 метр, требование носить защитную маску и соблюдать изоляцию. Мы можем вернуться к нормальной жизни", - сообщил в этой связи премьер-министр Йонас Гар Стере.

Тестированию будут подвергаться только те, кто имеет выраженные симптомы респираторного заболевания. По данным агентства Reuters, люди с положительным тестом на ковид больше не обязаны соблюдать правила самоизоляции, однако им рекомендуется оставаться дома в течение четырех дней.

Министерство уточнило, что снятие ограничительных мер может привести к увеличению числа инфекций. "Многие заразятся в ближайшие недели, и мы должны подготовиться к этому. Но мы в состоянии справиться с ростом заболеваемости. Даже если мы отменим нормативные требования, все равно важно следовать общим рекомендациям по инфекционному контролю. Если и есть что-то, в чем мы все преуспели во время пандемии, так это именно борьба с инфекциями. Мы должны пойти дальше вместе со здравым смыслом", - заявила министр здравоохранения и социальных услуг Ингвильд Кьеркол.

В рамках усилий по облегчению процесса поездок в условиях нынешней ситуации с COVID-19 власти Норвегии отменили требование об обязательном тестировании на пограничных и аэропортовых контрольно-пропускных пунктах для всех путешественников. Такое решение вступило в силу в феврале. "Основная цель стратегии "жить с" - дать нам возможность жить с COVID-19 таким образом, чтобы свести к минимуму нагрузку на человека и общество", - добавил премьер-министр.

Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности 982.643 человека дали положительный результат на коронавирус с начала пандемии, в то время как 1.513 человек скончались. Согласно той же статистике, за последние семь дней заразились ковидом в Норвегии более 132.700 человек, скончались 47 человек.

Несмотря на то, что некоторые ученые считают, что еще слишком рано отказываться от правил COVID-19, такие европейские страны, как Дания, Швеция и Норвегия, отменили свои превентивные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Первой европейской страной, предложившей людям начать привыкать жить с вирусом, стала Испания. Именно она призвала другие страны относиться к новому заболеванию как к эндемическому. Теперь многие страны по всему миру, включая государства-участники Евросоюза, рассматривают возможность лечения ковида, как гриппа.