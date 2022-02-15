"Уральские авиалинии" увеличат число прямых рейсов в Баку

С шестого марта 2022 года авиарейсы из Екатеринбурга в Баку будут осуществляться два раза в неделю.

Как сообщили во вторник Day.Az в Международном аэропорту Гейдар Алиев, рейсы будет осуществлять российская компания "Уральские авиалинии".

"Вылет из Екатеринбурга - по четвергам в 15:55, прилет в Баку - в 18:00. В обратном направлении вылет запланирован на 01:05, прилет в Екатеринбург - в 05:20.

По воскресеньям же перевозчик будет осуществлять авиарейсы по следующему расписанию: вылет из Екатеринбурга в 22:00, посадка в Баку - в 00:05. В обратном направлении воздушное судно отправится в 01:05, прибытие в Екатеринбург - в 05:15", - сказали в аэропорту.

Отметим, что по каждому из направлений указано местное время прибытия и вылета.