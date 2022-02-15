Популярная азиатская страна облегчила правила въезда
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Власти Индонезии анонсировали смягчение правила въезда для иностранных туристов. Об этом пишет газета The Business Times со ссылкой на заявление министра-координатора по морскому судоходству и инвестициям Лухута Панджаитана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, с 21 февраля срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну планируется сократить с пяти до трех дней. По словам министра, правительство решилось на подобный шаг на основе данных об уровне распространения коронавируса в стране. Согласно предоставленному отчету, омикрон-штамм не так опасен для местных жителей и туристов, как дельта-штамм.

"Нам нужно найти этот баланс между необходимостью сохранения здоровья и дальнейшим поддержанием экономики с помощью туризма", - заявил Панджаитан и добавил, что с апреля карантин для отдыхающих могут вовсе отменить.