https://news.day.az/tourism/1436097.html Еще одна российская авиакомпания будет летать в Баку
Еще одна российская авиакомпания будет летать в Баку
С пятого марта 2022 года российская авиакомпания Smartavia начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам.
"Самолеты Smartavia будут вылетать из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в 16:30 и садиться в аэропорту столицы Азербайджана в 21:15. Обратный рейс будет вылетать из Баку в 22:15 и садиться в аэропорту Пулково в 01:15", - говорится в сообщении авиакомпании.
Отметим, что время в информации указано местное для каждого аэропорта.
Напомним, что с мая прошлого года из Санкт-Петербурга в Баку летает авиакомпания Nordwind Airlines.
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