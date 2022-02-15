Гражданам еще ряда стран разрешены полеты в Азербайджан

Гражданам еще ряда стран будет разрешен выезд-въезд в Азербайджан авиатранспортом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно решению, гражданам следующих стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен выезд-въезд в Азербайджан воздушным транспортом:

1. Албания

2. Доминиканская Республика

3. Филиппины

4. Грузия

5. Индия

6. Индонезия

7. Иран

8. Колумбия

9. Молдова

10. Узбекистан

11. Пакистан

12. Перу

13. Таджикистан

14. Таиланд

15. Тунис

16. Туркменистан

17. Венесуэла