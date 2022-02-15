Гражданам Грузии и Ирана разрешены полеты в Азербайджан

Гражданам Ирана и Грузии, а также гражданам других стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах, разрешен въезд-выезд в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az, это отражено в поправках в постановление Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Гражданам этих стран разрешается въезд-выезд в Азербайджанскую Республику с учетом следующих требований:

- в отношении лиц старше 18 лет - только на основании паспорта COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19) и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом;

- В отношении лиц в возрасте от 1 до 18 лет-только на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часов до вылета;

При выезде из Азербайджанской Республики, этим лицам не требуется ПЦР-тест на COVID-19.