Названа стоимость коммерческих полетов в космос

Американская компания Virgin Galactic в среду, 16 февраля, начнет открытую продажу билетов на коммерческие суборбитальные полеты на своем космическом корабле. Стартовая цена путевки - 450 тысяч долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на данном этапе в продажу поступит тысяча билетов на полеты, которые, как ожидается, будут проведены в течение 2022 года с космодрома в американском штате Нью-Мехико. График предстоящих стартов пока не опубликован.

Известно, что весь полет будет длиться около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут лишь несколько минут.

Тем не менее в компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, "который не купишь за деньги".