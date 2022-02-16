Испания продолжает упрощать правила въезда

Популярный испанский курорт Коста-дель-Соль перестал требовать от туристов паспорта вакцинации против коронавируса. Это означает, что путешественникам больше не нужно доказывать, что они привиты, чтобы входить в бары и кафе. Кроме того, власти разрешили туристам и местным жителям не носить защитные маски в общественных местах. Изменения вступили в силу со вторника, 15 февраля. Об этом сообщили испанские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Министр здравоохранения и семьи региона Андалусия Хесус Агирре, где находится этот курорт, подтвердил, что региональное правительство не будет просить Верховный суд о новом продлении антиковидной меры. "В Андалусии 14-го числа исполняется решение Верховного суда о продлении срока действия паспорта Covid. Мы не собираемся просить о продлении. Напрямую обязательства по паспорту Covid отменяются", - заявил чиновник.

По его словам, это решение было основано на положительном развитии пандемии. "Заболеваемость снижается, нагрузка на здравоохрание тоже", - подтвердил он.

Напомним, что антиковидное правило стало ответной реакцией чиновников на резкое увеличение числа инфекций, вызванных омикрон-штаммом и действовало с 20 декабря. Таким образом, самая южная куротная провинция Андалусия присоединилась к другим автономным регионам на материке, таким как Страна Басков (Эускади), Галисия и Каталония (Барселона).

Андалузская федерация предпринимателей гостиничного бизнеса с воодушевлением встретила новость о прекращении действия ковидных паспортов в курортной провинции Андалусия. По словам главы региона Хавьера Фрутоса, этот документ "выполнил свою функцию в ситуации, в которой мы оказались, но он больше не имеет смысла". Помимо этого, правительство Испании сняло с путешественников и местных жителей обязательство носить защитные маски для лица в публичных местах.

К регионам, которые с 12 февраля отказались от использования ковидных паспортов для входа в развлекательные заведения, присоединились Майорка и Ибица. Соответствующее заявление было сделано президентом Балеарских островов Франсиной Арменгол после многочисленных встреч с руководителями здравоохранения, а также главами четырех островов группы: Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры.

"Правительство считает, что его применение было полезно в последние месяцы для сдерживания и смягчения последствий шестой волны COVID-19 на Балеарских островах", - отметил представитель правительства.

Добавим, что европейские ковидные паспорта по-прежнему необходимы для поездок в Испанию, и в популярных местах отдыха также действуют различные правила, касающиеся коронавируса. Кроме того, после длительных рассуждений, туристам с детьми был дан долгожданный импульс - страна отменила свои спорные ограничения на поездки для детей, которые могли поставить крест на туризме для отдыхающих с детьми. С 14 февраля непривитым детям в возрасте от 12 до 17 лет больше не нужно будет делать два укола, чтобы въехать в страну.