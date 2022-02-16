Когда возобновится авиасообщение между Азербайджаном и Ираном?

С марта возобновляются прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде в своем Twitter.

"Очередной хороший шаг в отношениях между двумя странами. Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Ираном будет возобновлено с начала марта этого года", - написал дипломат.

Отметим, что накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно решению, гражданам 17 стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.