Огромный кит вынырнул к туристам за поцелуем

В Мексике туристы поцеловали 45-тонного серого кита и были обрызганы водой.

В Мексике 45-тонный кит вынырнул на поверхность воды, показался туристам и обрызгал их водой. Произошедшее попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необычный случай произошел в заливе Магдалена у берегов штата Южная Нижняя Калифорния. Группа туристов отправилась в морскую экскурсию на лодках, чтобы увидеть серых китов, которые обитают в этих водах.

На размещенных в сети кадрах видно, как огромное млекопитающее плавает на поверхности воды и приближается к одной из лодок с туристами. Когда кит максимально подплыл к судну, путешественники начали трогать его руками и целовать, а один мужчина и вовсе прикоснулся к животному своей лысиной.

Спустя несколько секунд кит стал медленно погружаться в воду, на прощание выпустив в туристов мощную струю воды.

Ролик быстро стал вирусным в сети и набрал 248 тысяч просмотров. По словам 36-летнего Алекса Бэнки (Alex Banky) из США, который был в тот момент на лодке, встреча с китом была для него "потрясающим опытом".